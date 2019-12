Ministre Monsef : abordabilité, logement, transport en commun, infrastructures sont essentiels au développement économique rural

PETERBOROUGH, ON, le 17 déc. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle crucial que les collectivités rurales et nordiques jouent dans le bien-être économique et social de notre pays. C'est pourquoi il soutient les investissements qui favoriseront la croissance des économies locales, amélioreront l'inclusivité sociale, et protégeront la santé et l'environnement des collectivités rurales.

Aujourd'hui, lors d'une table ronde organisée par la chambre de commerce de la grande région de Peterborough, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Peterborough-Kawartha, a discuté des efforts du gouvernement fédéral visant à faire progresser le développement économique rural.

Parmi les participants à la table ronde se trouvaient des représentants des organismes suivants : Peterborough Kawartha Economic Development; Community Futures Peterborough; Peterborough County Federation of Agriculture; Kawartha Manufactures Association; Innovation Cluster; Fleming College; Trent University.

La ministre Monsef a parlé de la Stratégie de développement économique du Canada rural du gouvernement fédéral, qui met l'accent sur les gens, les lieux et les partenariats comme étant des éléments clés du développement économique rural durable. La Stratégie s'appuie sur les investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant des mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de base pour orienter le travail qui reste à accomplir. Cette stratégie a été élaborée pour répondre aux enjeux que les Canadiens des régions rurales ont cernés, comme la connectivité à large bande, l'accès au logement abordable, les infrastructures communautaires et les moyens d'attirer et de retenir la main d'œuvre.

La ministre Monsef a également discuté de la Stratégie de connectivité pour le Canada, qui est le plan du gouvernement visant à assurer à tous les Canadiens un accès abordable à Internet haute vitesse, peu importe où ils vivent, et à améliorer l'accès à un service de téléphonie mobile cellulaire le long des grandes routes et des autoroutes. Une meilleure connectivité permettra aux Canadiens des régions rurales d'avoir un meilleur accès aux services de santé et d'éducation ainsi qu'aux services gouvernementaux.

Citations

« Les Canadiens vivant en région rurale rencontrent à la fois des défis uniques et des possibilités de croissance et d'innovation. Nous savons aussi que les dirigeants des régions rurales savent ce qui est le mieux pour leurs collectivités. C'est pourquoi nous travaillons en partenariat avec les collectivités rurales, éloignées et autochtones pour les aider à renforcer dans les années à venir la croissance économique et la durabilité, et leur permettre ainsi de créer de nouvelles entreprises, de développer de nouvelles compétences et de rester connectées entre elles et avec les marchés mondiaux.

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Le développement économique rural est un important pilier de notre économie locale. Avoir notre députée locale comme nouvelle ministre est une formidable possibilité de faire entendre notre voix et notre point de vue au Cabinet. Nous sommes heureux que la ministre Monsef ait souhaité nous rencontrer si tôt dans son mandat pour approfondir sa compréhension des questions qui touchent les collectivités rurales. »

Stuart Harrison, président et chef de la direction de la chambre de commerce de la grande région de Peterborough

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire et l'amélioration de la connectivité à large bande, ou des routes d'accès locales

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans laquelle il s'engage à ce que tous les Canadiens aient accès à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique du Canada rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne dans les régions rurales de tout le pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans laquelle il s'engage à ce que tous les Canadiens aient accès à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique du rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne dans les régions rurales de tout le pays. De nouveaux investissements historiques mobilisant jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle sont au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds pour la large bande universelle, et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Dans le Budget de 2019, le gouvernement du Canada a établi un complément de 2,2 milliards de dollars au Fonds de la taxe sur l'essence, qui sera versé directement aux administrations municipales de tout le pays pour leur permettre d'entreprendre leurs projets prioritaires en matière d'infrastructure.

Produits connexes :

Possibilités rurales, prospérité nationale : Une Stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/alt-format/pdf/rural/rural-strat-fra.pdf

La haute vitesse pour tous : la Stratégie canadienne pour la connectivité : http://www.ic.gc.ca/eic/site/139.nsf/fra/h_00002.html

Liens connexes :

Site Web sur le Développement économique rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/index-fra.html

Portail Web Branchez-vous : https://www.ic.gc.ca/eic/site/139.nsf/fra/h_00000.html

Budget de 2019, Investir dans la classe moyenne : https://www.budget.gc.ca/2019/home-accueil-fr.html

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Émilie Simard, Attachée de presse, Bureau de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-864-7690, emilie.simard3@canada.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans-frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca