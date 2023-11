Les Bahamas célèbrent une exposition réussie au World Travel Market 2023

LONDRES, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas (BMOTIA) a présenté les îles des Bahamas en grand style au World Travel Market (WTM) de Londres 2023, qui s'est tenu du 6 au 8 novembre.

Fort d'une riche histoire qui s'étend sur plus de 40 ans, le salon WTM est le plus important événement mondial du secteur des voyages et du tourisme, avec la participation de plus de 5 000 exposants représentant 182 pays et régions. La présence du BMOTIA à cet événement a marqué un jalon dans l'engagement continu de promouvoir les Bahamas comme destination touristique de choix.

Pour célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance, le 10 juillet 2023, les Bahamas ont prolongé leurs festivités à l'occasion de l'événement, en présentant un Junkanoo traditionnel et un gâteau commémoratif pour souligner ce jalon historique.

La délégation, dirigée par Latia Duncombe, directrice générale du ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas, comprenait des membres de l'Office du tourisme des Bahamas au Royaume-Uni et des membres de l'équipe internationale spécialisés dans les ventes, le marketing et les communications. L'équipe a établi des contacts internationaux dans l'industrie du voyage, et des partenaires importants au kiosque des Bahamas comprenaient des représentants du Nassau Paradise Island Promotion Board , d'Atlantis Paradise Island, du Margaritaville Beach Resort, de Majestic Tours et du Bahama Out Islands Promotion Board .

La directrice générale, Mme Duncombe, a déclaré : « Le World Travel Market 2023 s'est révélé une fois de plus un événement important dans le calendrier de l'industrie, offrant une excellente occasion de mettre en valeur l'offre de calibre mondial dans les îles des Bahamas , d'établir de nouvelles relations et de favoriser les partenariats existants. »

Mme Duncombe a souligné l'engagement considérable de plus de 100 personnes-ressources, y compris des partenaires clés des secteurs du transport aérien, de l'hôtellerie et du commerce. Elle a également mis l'accent sur l'enthousiasme des participants à l'égard de la culture, du patrimoine et du dynamisme pendant l'exposition.

Se penchant sur les 50 ans d'indépendance des Bahamas, Mme Duncombe a souligné les réalisations du pays en matière de croissance économique et de communautés sociales prospères. Cette année, le nombre de touristes a atteint un niveau record, dépassant le nombre de visiteurs de 2019 (7,2 millions).

Mme Duncombe conclut : « La table est mise pour une année 2024 encore plus importante et plus prospère. Les Bahamas sont ouvertes aux affaires, et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre les discussions constructives et d'explorer les occasions d'affaires discutées au cours du WTM afin de renforcer notre position sur la scène mondiale. »

À PROPOS DES BAHAMAS

Avec plus de 700 îles et cayes, et 16 destinations insulaires uniques, les Bahamas se trouvent à seulement 80 km au large de la côte de la Floride, offrant ainsi une évasion facile qui transporte les voyageurs loin de leur quotidien. En plus de proposer des activités de pêche, de plongée, de navigation de plaisance, d'observation des oiseaux et de nature de calibre mondial, les Bahamas possèdent des milliers de kilomètres d'une étendue d'eau parmi les plus spectaculaires de la planète ainsi que des plages vierges qui attendent les familles, les couples et les aventuriers. Explorez tout ce que les îles ont à offrir sur le site www.bahamas.com , téléchargez l' application Islands of the Bahamas ou visitez Facebook , YouTube ou Instagram afin de découvrir pourquoi « C'est tellement mieux aux Bahamas ».

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DE LA PRESSE

