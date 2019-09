MINISO ouvre une nouvelle boutique-partenaire à l'intérieur du supercentre Walmart de Victoria

VICTORIA, Colombie-Britannique, 24 septembre 2019 /CNW/ - Pour célébrer l'ouverture de la première boutique MINISO en Colombie-Britannique, sise au supercentre Walmart de Victoria, une foule de nouveaux produits excitants attendent tant les consommateurs économes que les plus fougueux. Une vaste gamme d'activités sont prévues le samedi 5 octobre et le dimanche 6 octobre, dont des activations « Instagramables », des prix et une prestation cérémoniale de tambour taiko.

Cet événement imminent commémore le partenariat de longue durée unissant MINISO et Walmart. La toute première boutique MINISO à l'intérieur d'un tel magasin a vu le jour au Walmart Stockyards de Toronto au printemps 2019, établissant des records monumentaux et créant un précédent pour les prochaines boutiques MINISO qui feront leur apparition dans les magasins Walmart sélectionnés du Canada. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la stratégie de MINISO, qui vise à offrir des produits de mode de vie d'inspiration japonaise aux adeptes de Walmart et combler le fossé qui sépare une grande génération de clients, lesquels magasinent tous à Walmart et à MINISO.

OÙ : MINISO se trouve à l'intérieur du supercentre Walmart de Victoria, à l'adresse 3460, Saanich Road

QUAND :

Samedi 5 octobre

Prestation cérémoniale de tambour taiko

Station d'impression de photos/de mots-clics; utilisez le mot-clic #MINISOVictoria dans les médias sociaux

Occasion d'activation photographique

Remise de barbe à papa

Les 30 premiers clients en lice recevront un cadeau

Dimanche 6 octobre

Occasion d'activation photographique

Concours par les médias sociaux

Remise de barbe à papa

À PROPOS DE MINISO :

Établie en 2013 à Tokyo par le designer japonais Miyake Junya et l'entrepreneur chinois Ye Guofu, MINISO est reconnue pour la philosophie de la marque, soit « la simplicité, la nature et la qualité ». MINISO propose un très grand nombre de produits à un coût abordable, dont des cosmétiques, des articles d'ameublement, des accessoires électroniques et des articles de cuisine.

Étant l'un des détaillants mondiaux connaissant la plus forte croissance, MINISO, par son approche ambitieuse en matière d'expansion, compte de nombreux magasins au Canada, plus particulièrement en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et à Montréal.

SOURCE MINISO Japan

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Myra HE, myra@miniso.com, +86-2036228788*1836