Situé au cœur d'Edmonton, dans le West Edmonton Mall, il occupe une superficie de plus de 1 000 mètres carrés. Facilement accessible à 1,3 million d'habitants, le centre commercial accueille chaque année plus de 30 millions de visiteurs et compte plus de 800 boutiques et de nombreuses options de divertissement.

Conçu avec une façade saisissante sur le thème de la circulation ferroviaire, le magasin symbolise « The Greatest Fun Journey » (le plus grand voyage ludique) de MINISO, apportant à Edmonton un univers de collaborations internationales et une joie sans fin. À l'intérieur, le magasin propose une large gamme de produits de PI, allant des peluches aux articles de beauté en passant par les produits de première nécessité, dans un cadre spacieux et immersif. Les fans de MINISO de tous âges peuvent explorer les zones thématiques animées du magasin et découvrir des trouvailles ravissantes qui apportent du plaisir et de l'inspiration à la vie quotidienne.

MINISO Edmonton suit la stratégie « Super IP + Super Store » de la marque, réunissant une sélection dynamique de collaborations mondiales en matière de PI et une gamme complète de produits comprenant environ 5 000 UGS. Le magasin propose des collections issues de PI mondiales populaires telles que Sanrio (y compris Hello Kitty), Disney (Stitch, Winnie l'ourson) et Harry Potter, ainsi que les PI détenues par MINISO, à savoir Gift Bear & Friends et YOYO.

Parmi les nouveautés, citons la série Hello Kitty Pop Star, la série Sanrio Fox Island et la série Sanrio Animal Adventure, des boîtes surprises contenant des peluches en vinyle, toutes lancées pour la première fois au Canada. Parallèlement, la collection Sanrio Lovely Ribbon, qui comprend des articles de tous les jours tels que des sacs à provisions, des accessoires pour cheveux en peluche, des épingles métalliques et des aimants pour réfrigérateur, est lancée à l'échelle nationale.

Dans les mois à venir, les PI inédites de MINISO, Kamaru et Carrot Street, feront également leur apparition dans ce magasin, ajoutant une touche de créativité originale à la gamme de PI en constante évolution du magasin.

Pour célébrer cette ouverture officielle, Gift Bear & Friends de MINISO a fait ses débuts au Canada avec un fantastique spectacle de danse. Plus de 800 amateurs enthousiastes de MINISO se sont joints à la fête, créant une atmosphère animée et festive. Les ventes réalisées le jour de l'ouverture du magasin MINISO West Edmonton Mall ont établi un nouveau record pour un premier jour au Canada, marquant ainsi un excellent départ pour la dernière étape importante de la marque au Canada.

Le commerce de détail axé sur la propriété intellectuelle et les expériences immersives façonnent désormais les nouvelles tendances du commerce de détail mondial. MINISO adopte activement ces stratégies dans le monde entier, et le lancement du plus grand magasin MINISO du Canada au West Edmonton Mall marque une étape importante dans le renforcement de la présence de la marque et de l'influence de la propriété intellectuelle sur le marché canadien. MINISO exploite actuellement des magasins à Toronto, Ottawa et Vancouver, notamment des établissements emblématiques tels que l'IP Collection Store au Toronto Eaton Centre et le premier magasin phare sur le thème du rose au CF Richmond Centre à Vancouver. D'autres magasins sont prévus dans les principales villes canadiennes, ce qui enrichira encore davantage l'offre de produits et l'expérience d'achat, et permettra à davantage de consommateurs de découvrir la philosophie « Life is for Fun » (La vie est faite pour s'amuser) de MINISO.

À propos de MINISO

MINISO Group est une marque mondiale de style de vie qui offre une variété de produits de style de vie axés sur le design. L'entreprise sert les consommateurs principalement par l'entremise de son vaste réseau de magasins MINISO, et fait la promotion d'une expérience de magasinage relaxante, de chasse au trésor et attrayante remplie de surprises merveilleuses qui plaisent à tous les groupes démographiques. La conception esthétique, la qualité et l'abordabilité sont au cœur de chaque produit du vaste portefeuille de produits de MINISO, et l'entreprise déploie continuellement et fréquemment des produits comportant ces qualités. Depuis l'ouverture de son premier magasin en Chine en 2013, l'entreprise a bâti sa marque phare « MINISO » en tant que marque de détail mondialement reconnue.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2818538/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2818539/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2818540/image_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2818541/image_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2818542/image_5.jpg

SOURCE MINISO

PERSONNE-RESSOURCE : Roey Li, [email protected]