« La pandémie a complètement transformé notre monde. Il est temps que le système de soins de santé mentale s'adapte au changement et offre aux Canadiens le soutien dont ils ont besoin, au moment, à l'endroit et de la façon dont ils en ont besoin », a déclaré Sam Duboc, président-directeur général de MindBeacon. « La prestation de services numérique est maintenant la solution par défaut pour de nombreux problèmes de santé, y compris pour les soins de santé mentale. Ce nouveau lancement nous permet de mettre les utilisateurs de MindBeacon au cœur de nos activités, de continuer à offrir à chacun une thérapie numérique personnalisée et une expérience actualisée pour lui assurer un parcours fluide et apaisant. Chaque offre est personnalisée en fonction de l'étape du parcours de santé mentale de chaque utilisateur, et de la façon dont il préfère communiquer avec notre équipe de thérapeutes et recevoir son soutien. Je sais par expérience qu'il est difficile de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Aujourd'hui, nous faisons en sorte qu'il ne soit pas difficile d'en obtenir. »

La plateforme numérique de MindBeacon a été créée en 2017. Il s'agissait alors de l'un des premiers programmes numériques de thérapie cognitivo-comportementale guidée par un thérapeute mis en marché dans l'ensemble du Canada. Fondé pour combler le manque de soins de santé mentale abordables et accessibles dans toutes les régions du pays, MindBeacon aide les personnes de 16 ans et plus qui éprouvent des symptômes bénins à graves de problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété généralisée, l'anxiété sociale, la panique, le trouble de stress post-traumatique et l'insomnie. Au cours des trois dernières années, MindBeacon a aidé des milliers de Canadiens à améliorer leur santé mentale et quatre personnes sur cinq ayant terminé la thérapie ont signalé une amélioration de leurs symptômes.

« Cette année, les Canadiens ont vécu une bonne partie de leur vie en ligne, et ont passé leurs réunions de télétravail aussi bien que leurs séances de thérapie devant un écran vidéo. Même si un tel changement semblait terrifiant en mars, nous avons constaté que la thérapie sous cette forme était non seulement efficace, mais également préférable, puisqu'elle élimine le temps de déplacement pour de nombreux Canadiens très occupés et leur permet d'accorder la priorité à leur thérapie », explique la Dre Lori Ann Blessing, chef des services cliniques chez MindBeacon. « La pandémie a entraîné des difficultés diverses pour tout le monde, et causé des problèmes de santé mentale pour plusieurs d'entre nous. La possibilité d'obtenir du soutien et d'accéder à une thérapie est essentielle et nous sommes très heureux d'offrir aujourd'hui un guichet unique permettant aux Canadiens de choisir la thérapie qui répond le mieux à leurs besoins. »

Les utilisateurs de BEACON®, l'ancien nom de MindBeacon, que ce soit par l'entremise de leur employeur ou de fournisseurs de soins de santé, ne constateront aucun changement à leurs services et pourront accéder au nouveau site Web dès aujourd'hui.

Pour en apprendre davantage sur le nouveau lancement de MindBeacon, vous pouvez visionner une vidéo d'une minute disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=T_u41mx1Exs&feature=youtu.be .

À propos de MindBeacon

MindBeacon développe un continuum de soins de santé mentale comprenant du contenu psychoéducatif et de bien-être pour usage autonome, des programmes guidés par un thérapeute et des séances de thérapie en direct, tous offerts virtuellement sur sa plateforme sécurisée. MindBeacon est l'une des premières plateformes numériques à offrir une thérapie cognitivo-comportementale guidée par un thérapeute sur Internet au Canada. Ses services professionnels sont conçus en fonction des utilisateurs finaux, pour leur permettre de prendre soin de leur santé, à leur manière. Grâce à une collaboration avec les employeurs, les compagnies d'assurance et les ministères gouvernementaux, MindBeacon offre des services accessibles, abordables et, surtout, qui ont démontré leur efficacité. MindBeacon révolutionne le secteur de la thérapie en mettant des soins professionnels à la disposition de tous les Canadiens, peu importe le moment, l'endroit ou la façon dont ils choisissent d'y accéder.

Information prospective

