MIAMI, 15 mars 2021 /CNW/ - Milo, la jeune entreprise spécialisée dans les services bancaires et les prêts numériques répondant aux besoins des consommateurs du monde entier, a annoncé aujourd'hui qu'elle offre maintenant des prêts au logement aux citoyens canadiens leur permettant de faire l'achat d'une propriété ou d'investir de nouveau dans leur propriété aux États-Unis.

À l'échelle mondiale, Milo propose un processus entièrement numérique permettant aux consommateurs de déterminer leur admissibilité à un prêt, d'obtenir une approbation et de conclure un prêt en profitant d'un taux d'intérêt équitable aux États-Unis à partir de n'importe où sur la planète. Depuis l'été 2020, Milo a traité des demandes de prêts d'une valeur totale de plus de 100 millions de dollars concernant des achats ou des refinancements avec retrait de valeur nette.

Le Canada offre à Milo un nouveau bassin de clients anglophones pour ses services novateurs et axés sur la technologie. Selon la National Association of Realtors, le pays représente le deuxième plus important marché d'acheteurs étrangers dans le secteur de l'immobilier aux États-Unis. Milo s'attend à ce que le pays demeure un joueur important dans ce secteur au cours des prochaines années.

« De nombreux Canadiens que nous rencontrons ont toujours rêvé de faire l'acquisition d'une propriété en Floride, en Arizona, au Texas et en Californie, a déclaré Josip Rupena, PDG et fondateur de Milo. Grâce à la faiblesse actuelle des taux d'intérêt et à l'expérience de prêt numérique unique offerte par Milo, ce rêve est maintenant en voie de devenir réalité. »

Dans la foulée de l'annonce d'un financement de démarrage d'un montant de six millions de dollars plus tôt cette année, Milo a commencé à embaucher du nouveau personnel au sein de son équipe aux États-Unis, de façon à servir les ressortissants canadiens et à leur fournir un soutien. Le personnel de Milo est déjà représenté par 10 nationalités, et l'entreprise continuera d'élargir son équipe pour répondre aux besoins des segments de consommateurs mondiaux en croissance.

À propos de Milo

Milo est une entreprise de technologie financière qui réinvente la façon dont les consommateurs du monde entier accèdent aux solutions financières et exploitent les possibilités au sein d'un monde sans frontières. Grâce à ses outils technologiques exclusifs mis au point à partir de zéro et à son équipe de calibre mondial, l'entreprise permet aux ressortissants étrangers d'avoir accès à des millions de dollars sous forme de prêts au logement aux États-Unis par l'entremise d'un processus rapide d'admissibilité, d'approbation et de conclusion de prêt : aucune visite dans une institution financière n'est requise. Milo entretient une passion pour la transformation numérique des services financiers, la résolution de problèmes réels et la création d'un impact important dans la vie des gens. Pour en savoir plus, consultez le www.milocredit.com ou envoyez un courriel à [email protected].

