TORONTO, 14 janvier 2025 /CNW/ - Millpledge Veterinary, un fabricant britannique mondial de fournitures médicales vétérinaires de haute qualité, est heureux d'annoncer un nouveau partenariat de distribution avec Eickemeyer Canada, qui entrera en vigueur en février 2025. Eickemeyer, un fournisseur bien établi de produits vétérinaires partout dans le monde, prendra en charge la distribution de la gamme novatrice de produits vétérinaires de Millpledge partout au Canada, ce qui simplifiera considérablement les activités actuelles de l'entreprise sur le marché nord-américain.

Ayant fait ses preuves en offrant un service et une expertise exceptionnels à l'industrie vétérinaire, Eickemeyer Canada est un nom de confiance pour les vétérinaires de partout au pays. Ce nouveau partenariat permettra aux cabinets vétérinaires canadiens de continuer à acheter les gammes de produits de pointe de Millpledge, soit des consommables chirurgicaux, des solutions de soins des plaies et d'autres produits vétérinaires essentiels exclusivement par l'entremise d'Eickemeyer au Canada, tout en éliminant la nécessité pour Millpledge de distribuer du contenu à de multiples groupes d'achat partout au pays.

Tara Michelle Hustedde, directrice générale des ventes de Millpledge - États-Unis et Canada, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Eickemeyer Canada, une entreprise qui partage notre engagement à offrir des solutions vétérinaires exceptionnelles. Le vaste réseau de distribution d'Eickemeyer et sa compréhension approfondie du marché canadien en font le partenaire idéal pour répondre à la demande croissante de produits de Millpledge. Ensemble, nous sommes impatients de veiller à ce que les professionnels vétérinaires canadiens aient accès à des outils et à des fournitures de la plus haute qualité pour améliorer les résultats pour les patients. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Millpledge Veterinary et de continuer à offrir sa gamme réputée de fournitures vétérinaires sur le marché canadien, a déclaré Courtney Rose, directrice générale d'Eickemeyer Amérique du Nord. « L'engagement de Millpledge envers l'innovation et la qualité s'inscrit parfaitement dans la mission d'Eickemeyer de fournir des solutions de pointe aux professionnels vétérinaires. Cette collaboration représente une excellente occasion d'améliorer les normes de soins pour les animaux partout au Canada, et nous sommes ravis d'entamer ce nouveau chapitre avec eux en février 2025. »

Pour en savoir plus sur les offres de produits de Millpledge ou pour en savoir plus sur les services de distribution d'Eickemeyer Canada, visitez www.millpledgeveterinary.us ou www.eickemeyercanada.ca.

À propos de Millpledge Veterinary

Millpledge Veterinary est un fabricant britannique qui compte plus de 45 ans d'expérience dans la production de produits médicaux vétérinaires de haute qualité qui changent la vie des cabinets vétérinaires et de leurs patients. Avec des activités au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord, Millpledge a évolué pour répondre à la demande changeante de l'industrie en tant que fabricant international de consommables vétérinaires, d'articles jetables, de nutraceutiques et de produits pharmaceutiques, au service de plus de 60 000 cabinets vétérinaires dans le monde.

À propos d'Eickemeyer Canada

Eickemeyer est un important fournisseur d'équipement et de fournitures vétérinaires au service des professionnels de la médecine vétérinaire partout au Canada. En mettant fortement l'accent sur la prestation des meilleurs produits et services à la communauté vétérinaire, Eickemeyer s'engage à aider les cliniques à améliorer les soins qu'elles fournissent à leurs patients.

PERSONNE-RESSOURCE : Tara Michelle Hustedde, Millpledge Veterinary Supply, +1 813 785-5320, [email protected]; Courtney Rose, Eickemeyer Amérique du Nord, 519 273-5558, [email protected]