TORONTO, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Miller Thomson s.e.n.c.r.l. (« Miller Thomson ») a le plaisir d'annoncer qu'il figure dans le classement de Bloomberg des dix meilleurs cabinets juridiques du marché intermédiaire mondial des fusions et acquisitions (exercice 2022) (Bloomberg Global M&A Mid-Market Legal Rankings FY 2022) pour le nombre de transactions conclues au Canada (valeur maximale de 500 millions de dollars) et dans le classement mondial de Refinitiv des fusions et acquisitions (année 2022) (Refinitiv Global Mergers & Acquisitions Review [2022 Full Year]) pour le nombre de transactions réalisées et visant des sociétés acquéreuses ou ciblées canadiennes.

« La présence de Miller Thomson dans le classement des dix meilleurs cabinets juridiques du marché intermédiaire mondial des fusions et acquisitions établi par Bloomberg et dans le classement mondial des transactions de fusion et d'acquisition publié par Refinitiv témoigne de la grande variété des transactions auxquelles notre cabinet participe dans ce domaine, fait remarquer Jay Hoffman, président du groupe Droit des affaires du cabinet. Nous sommes ravis que la poursuite de nos importantes activités dans le domaine des fusions et acquisitions en 2022 ait aidé nos clients à faire progresser la mise en œuvre de leurs plans stratégiques dans des secteurs clés, comme ceux de la technologie, de la santé, du transport, des services aux entreprises et de la fabrication. »

Consultez les rapports Bloomberg Global M&A Mid-Market Legal Rankings FY 2022 et Refinitiv Global Mergers & Acquisitions Review (2022 Full Year) pour en apprendre davantage sur les fusions et acquisitions réalisées à l'échelle mondiale en 2022.

Miller Thomson s.e.n.c.r.l. (« Miller Thomson ») est un cabinet d'avocats national comptant près de 525 avocats répartis dans 10 bureaux au Canada situés à Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon, London, région de Waterloo, Toronto, Vaughan et Montréal. Notre cabinet propose une gamme complète de services de droit des affaires et de représentation, et collabore régulièrement avec des conseillers juridiques internes et externes du monde entier pour réaliser des transactions transfrontalières ou internationales et répondre à leurs besoins. Pour tout renseignement complémentaire, visitez le millerthomson.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn pour avoir accès à nos analyses des plus récents développements juridiques.

