TORONTO, le 4 janv. 2024 /CNW/ - Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. (« Miller Thomson ») a le plaisir d'annoncer que 14 avocates et avocats ont rejoint les rangs des associées et associés du cabinet le 1er janvier. Les juristes de ce groupe tout aussi exceptionnel que diversifié ont su redéfinir les normes sur les plans du service à la clientèle, de l'innovation et du leadership tout au long de leur carrière.

« Au nom du comité exécutif, c'est avec le plus grand plaisir que j'accueille ce groupe remarquable de nouvelles associées et de nouveaux associés », a déclaré Peter Auvinen, président de Miller Thomson. « Leurs compétences et leur expertise enrichissent notre société, ce qui nous permet par le fait même de mieux servir nos clients. »

Félicitations à nos nouvelles associées et nouveaux associés :

Ahmad Adam ( Toronto ) est spécialisé en financement structuré et en titrisation. Sa pratique s'articule autour des services bancaires, de la finance et des valeurs mobilières, notamment le financement d'entreprise et de projet.





( ) est spécialisé en financement structuré et en titrisation. Sa pratique s'articule autour des services bancaires, de la finance et des valeurs mobilières, notamment le financement d'entreprise et de projet. Cindy Aulicino ( Vaughan ) est spécialisée en droit immobilier commercial. Ses domaines de pratique comprennent les acquisitions, les dessaisissements, les baux commerciaux et les transactions bancaires, notamment le financement de projet et d'acquisition et la gestion d'opérations sur des propriétés en friche.





( ) est spécialisée en droit immobilier commercial. Ses domaines de pratique comprennent les acquisitions, les dessaisissements, les baux commerciaux et les transactions bancaires, notamment le financement de projet et d'acquisition et la gestion d'opérations sur des propriétés en friche. Katherine Cavan ( London ) est spécialisée en droit immobilier commercial. Elle possède une vaste expérience en matière de transactions complexes d'achat-vente, de financement et de location-achat, particulièrement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des projets de mise en valeur.





( ) est spécialisée en droit immobilier commercial. Elle possède une vaste expérience en matière de transactions complexes d'achat-vente, de financement et de location-achat, particulièrement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des projets de mise en valeur. Nizar Dahrouge ( Edmonton ) est avocat en droit des affaires; très polyvalent, il s'est spécialisé dans les fusions et acquisitions, la structuration d'entreprise, le financement et les accords commerciaux. Il possède aussi une grande expérience en matière de transactions immobilières, y compris les acquisitions, les ventes, le financement et les baux, et il gère avec brio des transactions complexes.





( ) est avocat en droit des affaires; très polyvalent, il s'est spécialisé dans les fusions et acquisitions, la structuration d'entreprise, le financement et les accords commerciaux. Il possède aussi une grande expérience en matière de transactions immobilières, y compris les acquisitions, les ventes, le financement et les baux, et il gère avec brio des transactions complexes. Jasmine de Guise (Montréal) exerce dans le domaine des assurances. Elle possède une vaste expérience en responsabilité du manufacturier ou du distributeur, dommages corporels et détection de la fraude. Elle est rigoureuse et mise sur l'obtention de résultats concrets.





(Montréal) exerce dans le domaine des assurances. Elle possède une vaste expérience en responsabilité du manufacturier ou du distributeur, dommages corporels et détection de la fraude. Elle est rigoureuse et mise sur l'obtention de résultats concrets. Haley E. Edmonds ( Edmonton ) exerce dans le domaine du litige civil et commercial et se spécialise notamment dans les différends en matière de construction. Elle représente diverses parties dans le cadre de différends du secteur de la construction et du génie, et possède de l'expérience dans les différends relevant du droit des contrats, des entreprises et de l'assurance.





( ) exerce dans le domaine du litige civil et commercial et se spécialise notamment dans les différends en matière de construction. Elle représente diverses parties dans le cadre de différends du secteur de la construction et du génie, et possède de l'expérience dans les différends relevant du droit des contrats, des entreprises et de l'assurance. Stephen Hsia ( Vancouver ) est spécialisé en droit fiscal, notamment en ce qui concerne les organismes de bienfaisance et la planification successorale; il propose des conseils stratégiques en matière de planification successorale aux familles et aux organismes de bienfaisance. Désigné comme l'un des avocats à surveiller ( One to Watch ) par Best Lawyers in Canada , il prend souvent la parole et la plume pour s'exprimer sur des sujets traitant des organismes de bienfaisance, de la gouvernance et de la planification successorale.





( ) est spécialisé en droit fiscal, notamment en ce qui concerne les organismes de bienfaisance et la planification successorale; il propose des conseils stratégiques en matière de planification successorale aux familles et aux organismes de bienfaisance. Désigné comme l'un des avocats à surveiller ( ) par , il prend souvent la parole et la plume pour s'exprimer sur des sujets traitant des organismes de bienfaisance, de la gouvernance et de la planification successorale. Kaitlin Jagersky (Waterloo) est spécialisée dans les litiges en droit de la famille; elle propose des stratégies personnalisées pour aider ses clients après la rupture de leur relation ou de leur mariage. Elle est connue pour son approche centrée sur les enfants en matière parentale, et pour son habileté à gérer différents aspects du droit de la famille, comme le divorce, la garde des enfants, la pension alimentaire et le partage des biens, en donnant la priorité au règlement de différends sans recours aux tribunaux.





(Waterloo) est spécialisée dans les litiges en droit de la famille; elle propose des stratégies personnalisées pour aider ses clients après la rupture de leur relation ou de leur mariage. Elle est connue pour son approche centrée sur les enfants en matière parentale, et pour son habileté à gérer différents aspects du droit de la famille, comme le divorce, la garde des enfants, la pension alimentaire et le partage des biens, en donnant la priorité au règlement de différends sans recours aux tribunaux. Luc-Antoine Manneh (Montréal) exerce en droit des affaires et il se spécialise dans les domaines du droit bancaire et des services financiers. Il sait mener à bien des transactions de financement locales ou transfrontalières et tisser des relations d'affaires durables, en plus d'offrir à ses clients des conseils conçus sur mesure pour mieux répondre à leurs attentes.





(Montréal) exerce en droit des affaires et il se spécialise dans les domaines du droit bancaire et des services financiers. Il sait mener à bien des transactions de financement locales ou transfrontalières et tisser des relations d'affaires durables, en plus d'offrir à ses clients des conseils conçus sur mesure pour mieux répondre à leurs attentes. Geoff Mason ( Vancouver ) est spécialisé en relations du travail et en droit de l'emploi; il possède également de l'expérience en matière des droits de la personne. Il propose des solutions pratiques et créatives face à des problèmes de relations de travail complexes, et tire parti de son passé d'entrepreneur et de son expérience multisectorielle pour offrir des services juridiques sur mesure axés sur la compétence, l'efficacité et les résultats.





( ) est spécialisé en relations du travail et en droit de l'emploi; il possède également de l'expérience en matière des droits de la personne. Il propose des solutions pratiques et créatives face à des problèmes de relations de travail complexes, et tire parti de son passé d'entrepreneur et de son expérience multisectorielle pour offrir des services juridiques sur mesure axés sur la compétence, l'efficacité et les résultats. Sheila Morris ( Toronto ) est spécialisée dans les litiges, notamment en matière de successions et de fiducies. Elle a reçu la distinction Best Lawyers in Canada , elle possède une solide expérience en ce qui concerne les contestations de testaments, les demandes de pensions alimentaires pour personne à charge et les procédures complexes en matière de fiducie. Sheila est appréciée pour ses conseils pragmatiques axés sur les résultats.





( ) est spécialisée dans les litiges, notamment en matière de successions et de fiducies. Elle a reçu la distinction , elle possède une solide expérience en ce qui concerne les contestations de testaments, les demandes de pensions alimentaires pour personne à charge et les procédures complexes en matière de fiducie. Sheila est appréciée pour ses conseils pragmatiques axés sur les résultats. Michael Prosia ( London ) exerce dans le domaine du litige civil, plus particulièrement le droit des assurances et les différends en matière de copropriété. Il est réputé pour ses solutions juridiques créatives et il est à l'écoute de ses clients et de leurs besoins; il possède une expertise multifacette des litiges en assurance et représente des associations de copropriétaires dans des litiges de toutes natures.





( ) exerce dans le domaine du litige civil, plus particulièrement le droit des assurances et les différends en matière de copropriété. Il est réputé pour ses solutions juridiques créatives et il est à l'écoute de ses clients et de leurs besoins; il possède une expertise multifacette des litiges en assurance et représente des associations de copropriétaires dans des litiges de toutes natures. Kaleigh Sonshine ( Toronto ) est spécialisée en litige, et plus particulièrement en litige commercial, insolvabilité et propriété intellectuelle. Son approche est proactive et pragmatique : elle mise sur des conseils stratégiques et la résolution efficace des différends devant les tribunaux ou par des modes de règlement sans recours aux tribunaux, comme la médiation et l'arbitrage.





( ) est spécialisée en litige, et plus particulièrement en litige commercial, insolvabilité et propriété intellectuelle. Son approche est proactive et pragmatique : elle mise sur des conseils stratégiques et la résolution efficace des différends devant les tribunaux ou par des modes de règlement sans recours aux tribunaux, comme la médiation et l'arbitrage. Brittany Sud ( Toronto ) est une avocate fiscaliste spécialisée en droit des successions et fiducies, notamment en ce qui concerne la planification et l'administration, la planification de l'homologation, les stratégies fiscales et les dons de bienfaisance. Réputée pour son expertise, on la retrouve souvent sur les tribunes des colloques et elle participe à des publications juridiques tout en jouant le rôle d'avocate-superviseure pour le projet testaments du Réseau national d'étudiant(e)s pro bono du Canada .

Contenu pour les médias

Les photos des avocates et avocats nouvellement associés ainsi que leurs biographies peuvent être consultées sur le site www.millerthomson.com.

À propos de Miller Thomson

Miller Thomson S.E.N.C.R.L. (« Miller Thomson ») est un cabinet juridique national composé de près de 525 avocats répartis dans cinq provinces au Canada. Le cabinet propose une gamme complète de services en matière de litige et de règlement des différends ainsi que des services d'expertise aux entreprises dans les domaines des fusions et acquisitions, du financement d'entreprises, des valeurs mobilières, des services financiers, de la fiscalité, de la réorganisation et de l'insolvabilité, du commerce, de l'immobilier, du droit de l'emploi et du travail et une multitude d'autres services spécialisés. Les clients comptent sur les avocats de Miller Thomson pour des conseils pratiques et une valeur ajoutée exceptionnelle. Les bureaux de Miller Thomson sont situés à Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon, London, Toronto, Vaughan et Montréal ainsi que dans la région de Waterloo. Pour tout complément d'information, visitez www.millerthomson.com. Suivez-nous sur Twitter et sur LinkedIn pour obtenir notre perspective sur l'actualité juridique et le monde des affaires.

SOURCE Miller Thomson LLP (Services provided through Miltom Management LP)

Renseignements: Personne-ressource: Julie Lajoye, Gestionnaire principale, Communications, 1.514.871.5365, [email protected]