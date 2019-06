Milieu universitaire - Une nouvelle fédération voit le jour à la CSQ

MONTRÉAL, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - Une nouvelle fédération syndicale visant à regrouper des travailleuses et travailleurs du milieu universitaire œuvrant dans les secteurs de l'enseignement et de la recherche vient de voir le jour à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

La Fédération de la recherche et de l'enseignement universitaire du Québec (FREUQ-CSQ) est née de la fusion de trois syndicats affiliés à la CSQ : le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS), le Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l'Université Laval (SPPRUL) et le Syndicat des responsables de formation pratique de l'Université Laval (SRFPUL).

Plus de 3 000 membres

La nouvelle fédération, qui compte plus de 3 000 membres, souhaite attirer dans ses rangs des syndicats représentant le personnel professionnel des universités et de la recherche ainsi que le personnel enseignant et le personnel enseignant-chercheur des universités.

L'assemblée de fondation de la FREUQ-CSQ s'est déroulée hier à Drummondville. Les déléguées et délégués présents ont notamment procédé à l'élection du premier comité exécutif de la jeune fédération qui sera composé des personnes suivantes : Vincent Beaucher à la présidence, André Roy à la vice-présidence au secrétariat et Claudia Zimmermann à la vice-présidence à la trésorerie.

Un président confiant pour l'avenir

Le premier président élu de la FREUQ-CSQ se dit persuadé que cette nouvelle fédération qui vient de voir le jour au sein de la CSQ devrait grandir rapidement et aura un avenir prometteur.

« Nos syndicats se sont regroupés pour se donner une meilleure visibilité, mais également pour que les secteurs de la recherche et de l'enseignement universitaire aient une présence encore plus forte au sein de la CSQ et du monde universitaire québécois. Notre fédération permettra à nos syndicats et à leurs membres de jouer un rôle plus actif à la Centrale et de pouvoir échanger entre eux sur leurs intérêts professionnels », explique le président de la FREUQ-CSQ.

Un effet d'entraînement à prévoir

Ce dernier ajoute que cette initiative pourrait avoir un effet d'entraînement auprès d'autres syndicats du secteur universitaire.

« Nous constatons depuis quelques années une volonté de plus en plus forte du personnel des secteurs de la recherche et de l'enseignement de se solidariser et de rassembler leurs forces pour revendiquer de meilleures conditions de travail et mieux défendre leurs intérêts professionnels. C'est vrai pour les syndicats de ces secteurs affiliés à la CSQ, mais également pour d'autres syndicats qui seraient les bienvenus au sein de la FREUQ-CSQ », mentionne Vincent Beaucher.

Un secteur universitaire renforcé à la CSQ

Pour sa part, la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, soutient que la fondation de cette nouvelle fédération témoigne de la volonté de la Centrale de renforcer la présence du secteur universitaire dans ses rangs.

« La CSQ a toujours été fière de compter parmi ses affiliés des syndicats provenant des secteurs de la recherche et de l'enseignement universitaire. La création de cette nouvelle fédération renforce, d'une part, leur présence au sein de notre centrale et constitue, d'autre part, une option de choix pour les syndicats universitaires du Québec à la recherche d'un véritable véhicule de défense et de promotion des droits et intérêts de leurs membres. Je souhaite une longue vie à la FREUQ-CSQ », conclut Sonia Ethier.

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) représente près de 200 000 membres, dont plus de 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 10 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés en fonction des secteurs d'activité de leurs membres. S'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec.

