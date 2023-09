Milesopedia s'associe à soNomad pour offrir une protection voyage complète

MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Milesopedia, la solution de comparaison de cartes de crédit la plus prisée au Canada, est fière d'annoncer un partenariat stratégique avec soNomad, le spécialiste de l'assurance voyage.

Dans un monde où les imprévus sont monnaie courante, ce partenariat à pour objectif d'aider les voyageurs à s'assurer la paix d'esprit et ainsi profiter au maximum de leurs expériences. Bien que non obligatoire, l'assurance voyage est essentielle pour se prémunir des péripéties, qu'il s'agisse de complications de santé ou de dépenses imprévues dues à des retards ou des annulations de vols.

Déjà, Milesopedia recommande à son lectorat d'avoir en main certaines cartes de crédit offrant d'excellentes assurances voyages avec points de récompenses.

Toutefois, les cartes de crédit proposant des couvertures d'assurances et des conditions d'application différentes, force est de constater que toutes les circonstances ne sont pas couvertes. Avec soNomad, tous le monde peut voyager en toute sérénité, en étant pleinement protégé. Depuis 2019, soNomad propose aux Canadiens et visiteurs étrangers, quel que soit leur âge, une solution d'assurance des plus rapides et faciles avec son offre d'assurances médicales et assurances annulations.

Découvrez l'article de Milesopedia détaillant l'offre d'assurance médicale offerte par soNomad pour partir en voyage avec la protection adaptée.

« Alors que la croissance fulgurante de Milesopedia continue, nous sommes emballés de nous associer à soNomad pour offrir à nos utilisateurs des solutions encore plus efficaces de s'assurer et d'enrichir leurs expériences de voyage. Cette initiative illustre notre engagement à donner à notre communauté les moyens de vivre les voyages les plus mémorables. », déclare Jean-Maximilien Voisine, président-fondateur de Milesopedia.

Ce partenariat est une nouvelle étape dans la mission de Milesopedia de fournir des solutions adaptées aux besoins des Canadiens, les aidant à tirer pleinement profit des programmes de récompenses en vigueur et à voyager facilement en toute sécurité.

À propos de Milesopedia

Milesopedia, pionnier de la comparaison de cartes de crédit au Québec, rallie plus de 500 000 utilisateurs mensuels, grâce à des partenariats stratégiques avec Protégez-Vous, FrançoisCharron, Educfinance, HelloSafe, Dollars et cents | L'actualité, MonFric, BB Jetlag, Retraite101, Club Boomerang, Le Jeune Retraité, Noovo Moi, Guides Ulysse, Ca$hmire, Infobref et nouvellement avec Chexy. Depuis 2015, Milesopedia est LE média bilingue de référence sur les programmes de fidélité et les cartes de crédit au Canada et transforme la façon de voyager, de dépenser et de vivre des Canadiens. Avec une communauté Facebook influente de plus de 23 000 personnes et un fort volume de trafic mensuel soutenu, Milesopedia est le guide financier ultime pour optimiser ses finances personnelles et maximiser chaque point, mille et dollar dépensé.

À propos de SoNomad

soNomad (www.sonomad.com) est un acteur innovant du secteur de l'assurance qui propose des assurances voyage à bas prix sur le marché canadien. Fondée par des vétérans respectés de l'industrie, soNomad est une entreprise technologique de premier plan qui se consacre à l'excellence, à la qualité et à l'innovation. Grâce à sa technologie exclusive, soNomad offre des solutions d'assurance voyage uniques et de haute qualité. La mission de soNomad vise à rendre l'assurance voyage simple, transparente et abordable pour tous les voyageurs canadiens.

