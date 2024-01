MONTRÉAL, le 4 janv. 2024 /CNW/ - Milesopedia, la solution de comparaison de cartes de crédit la plus utilisée au Canada, publie son Palmarès 2024 des meilleures cartes de crédit. Ce palmarès oriente les consommateurs canadiens vers les choix les plus judicieux en fonction de leurs besoins afin qu'ils tirent profit des avantages de leurs cartes de crédit et économisent de l'argent sur leurs achats.

Palmares Milesopedia 2024 des Meilleures Cartes de Crédit au Canada (Groupe CNW/Milesopedia)

En 2024, face à une économie présentant de multiples enjeux, la sélection et l'évaluation des cartes de crédit pour les ménages est plus importante que jamais. « Aujourd'hui, nous récompensons les institutions financières qui ont su se démarquer pour offrir des produits répondant aux besoins actuels des consommateurs. Certaines institutions, par exemple, ont ajusté les caractéristiques de leurs produits pour récompenser les consommateurs lors de leurs achats à l'épicerie, l'essence ou le paiement de factures récurrentes ; d'autres ont amélioré les avantages liés au voyage dont la facture n'a cessé de s'alourdir depuis la sortie de pandémie », déclare Jean-Maximilien Voisine, président-fondateur de Milesopedia. « Accumuler des récompenses via les cartes de crédit représente une avenue profitable parfois oubliée et laissée de côté par manque de temps et de connaissances. Ainsi, les consommateurs laissent bien malgré eux de l'argent sur la table », poursuit-il.

La FinTech montréalaise s'appuie sur plus de 18 000 points de données, tels que les frais annuels, les offres de bienvenue, ou encore, les assurances. Cet exercice établit 32 catégories permettant ainsi aux consommateurs de s'identifier plus facilement à un profil et à un objectif spécifique.

Parmi les produits financiers primés, la Carte Mastercard World Elite de la Banque Nationale se distingue à nouveau cette année comme la Meilleure carte de crédit voyage mais également comme la Meilleure carte de crédit pour les assurances. Elle a été particulièrement appréciée en 2023 par les consommateurs, notamment en cette période inflationniste, en offrant jusqu'à 5 points par dollar d'achat sur les dépenses admissibles d'épicerie et restaurants, le remboursement de frais de voyage et d'excellentes assurances.

La Carte Dividendes CIBCMD Visa Infinite* se démarque à nouveau dans la catégorie Meilleure carte de crédit remise en argent, offrant une prime de bienvenue intéressante, le remboursement des frais annuels de la première année et 4 % de remise en argent sur les achats d'essence, de recharge de véhicule électrique et d'épicerie admissibles.

Le palmarès complet avec les détails et conditions de chacune des cartes est disponible ici sur le site Internet milesopedia.com .

« Depuis 2020, le paysage des programmes de récompenses et des cartes de crédit a profondément évolué : lancement du nouveau programme Aéroplan par Air Canada, rachat d'AIR MILES par BMO, la transformation du programme de fidélité Scene+ suite au partenariat entre la Banque Scotia, Cineplex et le groupe Empire (IGA, Sobeys, etc.), ou encore dernièrement, le rachat de HSBC Canada par RBC. Tout ceci devrait inciter les consommateurs à réévaluer les cartes de crédit et de fidélité présentes dans leur portefeuille » déclare Marie-Claude Ravary, directrice, relations client et conformité chez Milesopedia.

En raison des nouveaux enjeux que doivent affronter les médias canadiens (projet de Loi C-18, réaction de Google et Méta, Loi 25, etc), Milesopedia se positionne comme une nouvelle source de revenus pour les médias et créateurs de contenu grâce à ses outils de comparaison de cartes de crédit et comptes bancaires sous marque blanche, tout en leur permettant d'offrir à leur lectorat du contenu de qualité afin d'améliorer leurs finances personnelles.

Après avoir consolidé sa place de comparateur numéro un au Québec notamment avec des acteurs majeurs comme Protégez-vous, L'actualité et dernièrement Les Coops de l'information (CN2i), Milesopedia étend son influence ailleurs au Canada grâce à des collaborations stratégiques comme avec la FinTech Chexy, RedFlagDeals (VerticalScope Inc.), et est en discussion avec un grand média anglophone du pays.

La plateforme poursuit sa mission d'aider les Canadiens à maximiser les récompenses et avantages obtenus avec leurs cartes de crédit et accompagne maintenant une communauté active de 26 000 membres sur son groupe privé Facebook pour répondre aux questions sur les programmes de récompenses et produits financiers. Enfin, l'entreprise est membre de la Coalition pour les récompenses aux consommateurs canadiens (CRCC) auprès d'autres grands acteurs du secteur.

À propos de Milesopedia

Depuis sa création en 2015, la FinTech montréalaise Milesopedia a su s'établir comme la référence canadienne bilingue sur les programmes de fidélité et les cartes de crédit au Canada. Malgré les aléas de l'économie en 2023, cette entreprise a le vent dans les voiles, notamment grâce à sa solution de comparaison de cartes de crédit qui est la plus utilisée au pays, rejoignant plus d'un million de lecteurs uniques mensuels, grâce à son réseau de 16 partenaires : Protégez-Vous, François Charron, Educfinance, Dollars et cents | L'actualité, Mon Fric (Attraction Web), BB Jetlag, Retraite 101, Club Boomerang, Le Jeune retraité, NoovoMoi (Bell Media), Guides Ulysse, Ca$hmire+, InfoBref, Chexy, RedFlagDeals et Les Coops de l'information (CN2i). Initialement lancé à titre de blogue par Jean-Maximilien Voisine, un passionné d'aviation et de voyages, son équipe compte désormais 13 employés permanents et plus de 15 rédacteurs pigistes. L'entreprise rend les produits financiers plus accessibles aux consommateurs en vulgarisant les informations sur la littératie financière et promeut un usage responsable et profitable des cartes de crédit disponibles au Canada, leur offrant ainsi des informations et des outils précieux pour les aider à tirer le meilleur parti de leurs cartes de crédit. Socialement engagée, Milesopedia est accréditée Entreprise Enfant Soleil platine depuis décembre 2022.

