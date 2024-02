MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle est fier de présenter une conférence internationale sur les droits humains et l'intelligence artificielle (IA) qui aura lieu dans ses locaux à Montréal du 14 au 16 février 2024. La conférence « Protéger les droits humains à l'ère de l'IA » vise à mettre en lumière et à faire progresser les efforts nécessaires pour intégrer les droits humains dans les mécanismes de gouvernance de l'IA.

Dans le cadre de cet événement, Mila réunit de hauts fonctionnaires des Nations Unies, de l'OCDE, de l'UNESCO, de l'IEEE, du NIST, d'Amnistie internationale, du Conseil de l'Europe et plusieurs autres expert•e•s pour participer à des discussions sur des sujets tels que les évaluations de l'impact sur les droits humains, les outils et méthodes d'évaluation de risques et la disponibilité de mécanismes de recours. Cette conférence est l'un des premiers événements officiels au cours duquel ces grandes organisations internationales se réuniront pour discuter précisément des liens entre la gouvernance de l'IA et les droits humains.

Les efforts mondiaux en matière de gouvernance de l'IA se sont considérablement accélérés au cours de la dernière année. La plupart des gouvernements nationaux et des organisations multilatérales ont désormais fait de la gouvernance de l'IA une priorité. Cependant, les discussions sur la gouvernance de l'IA et les droits humains ont bien souvent été menées séparément. De ce fait, la convergence de ces deux domaines a été sous-explorée et demeure insuffisamment connue.

En plus des panels avec des expert•e•s du milieu académique, de la société civile et des décideurs politiques, plusieurs expert•e•s se rassembleront pour échanger sur des questions importantes liées aux évaluations de l'impact sur les droits humains dans le cadre de séances de travail en groupe, préparant le terrain pour la formulation de recommandations concrètes qui aideront à façonner l'avenir de la gouvernance internationale de l'IA.

« Mila est fier de rassembler des expert•e•s de renom issu•e•s des organisations internationales, de la société civile, de l'industrie et du monde académique pour discuter des questions liées aux droits humains et à l'IA. Cette technologie a de profondes répercussions sur nos sociétés et il est urgent d'aborder collectivement ces enjeux afin d'offrir des recommandations concrètes pour une gouvernance internationale de l'IA inclusive et responsable. » - Benjamin Prud'homme, Vice-président, Politiques publiques, Société et Affaires mondiales de Mila

« Cette conversation sur l'IA et les droits humains organisée par Mila arrive à point, car nous avons une occasion unique cette année au Sommet de l'avenir des Nations Unies de façonner notre avenir numérique. Nous devons veiller à ce que la puissance de l'IA soit déployée pour le bien commun mondial et que ses risques soient pris en compte à travers une gouvernance ancrée dans les normes internationales, y compris les droits humains universels. » - Amandeep Singh Gill, Secrétaire général adjoint des Nations Unies et envoyé technologique

« Cette conversation organisée par Mila est particulièrement opportune, compte tenu de toutes les initiatives politiques déterminantes qui se concrétiseront en 2024. Les droits humains, le bien-être et l'inclusivité sont des défis cruciaux pour notre avenir collectif avec l'IA. Les décideurs politiques et tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'IA doivent collaborer pour fournir les éléments nécessaires à la mise en place de solutions agiles et efficaces afin de garantir une IA digne de confiance et bénéfique. Nous devons maintenir et approfondir l'apprentissage mutuel, le dialogue et la confiance entre les technologues et toutes les parties prenantes. » - Karine Perset, Cheffe de l'unité IA et d'OECD.AI, Division des politiques de l'économie numérique de l'OCDE

À propos de Mila

Fondé par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est le plus grand centre de recherche universitaire en apprentissage profond au monde, rassemblant près de 1200 chercheurs spécialisés dans le domaine de l'apprentissage automatique. Basé à Montréal, Mila a pour mission d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et le développement de l'IA au bénéfice de tous. Mila est une organisation à but non lucratif reconnue mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage profond, en particulier dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles génératifs. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec .

