Mikisew Group of Companies et Sodexo Canada annoncent la création d'une coentreprise

EDMONTON, le 18 juin 2019 /CNW/ - Mikisew Group of Companies et Sodexo Canada viennent de signer un nouvel accord de coentreprise appelé Mikisew Sodexo Limited Partnership (MSLP).

Dans le cadre de ce partenariat, 51 % de MSLP appartient à Mikisew Group of Companies alors que Sodexo Canada détient le 49 % restant. Partenaires d'affaires depuis novembre 2011, les deux entreprises exerçaient leurs activités sous le nom de Birch River Site Services. La nouvelle coentreprise MSLP a en partie été créée pour donner plus de visibilité dans la collectivité aux entreprises à l'origine du partenariat.

MSLP continuera de desservir le camp Mount Logan Lodge affilié à Suncor et l'entreprise Canadian National Resources Limited (CNRL) de la région de Fort McMurray, aussi connue sous le nom de municipalité régionale de Wood Buffalo. Avec 200 employés, MSLP offrira une gamme de services comprenant l'entretien ménager, le soutien à l'entretien et les services alimentaires à près de 1 000 personnes trois fois par jour.

Les employés de MSLP continueront de jouer un rôle actif au sein de la collectivité locale en organisant et parrainant divers événements culturels, dont le Jour anniversaire du traité cri Mikisew et la retraite culturelle de la Première Nation crie Mikisew.

« Sodexo a été pour nous un partenaire remarquable au cours des huit dernières années et nous sommes ravis de former notre nouvelle société en commandite », a déclaré Edward Courtoreille, chef de la direction du Mikisew Group of Companies. « Cette nouvelle entité confirme notre engagement et notre volonté de collaborer à long terme dans la région avec Sodexo. »

« En créant cette coentreprise, nous renforçons notre vision commune consistant à faire progresser notre travail de soutien aux collectivités de cette région cruciale de l'Alberta », a mentionné Ivor MacGregor, vice-président principal immédiat de Sodexo Canada. « Nous apprécions l'expertise locale, les compétences et l'engagement que le Mikisew Group of Companies apporte à notre partenariat, et nous nous réjouissons de continuer à prospérer et à croître. »

JP Gladu, président et chef de la direction du Conseil canadien pour le commerce autochtone a quant à lui précisé que « Mikisew Sodexo Limited Partnership est un bel exemple de la façon dont des organismes aux vues similaires peuvent unir leurs forces dans un but commercial commun. Les coentreprises entre des entreprises autochtones et le secteur privé sont idéales, parce qu'elles renforcent les forces et les valeurs apportées par chacun ».

Mikisew Group of Companies et Sodexo Canada sont toutes deux membres donateurs du Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA).

À propos du Mikisew Group of Companies

Mikisew Group of Companies appartient directement à la Première Nation crie Mikisew. Mikisew Group of Companies est composé de deux entités d'exploitation principales (détenues en propriété exclusive) et de 11 sociétés en commandite et coentreprises (détenues en propriété majoritaire) desservant l'industrie des sables bitumineux de l'Alberta dans divers secteurs, notamment les services sur place, la maintenance de la flotte, les services d'incendie et de secours médical d'urgence, la gestion des aérodromes, l'entretien des installations ainsi que les services de transport, de restauration pour les camps, de construction, d'acier de construction, d'électricité et d'instrumentation. Pour de plus amples renseignements, visitez www.mikisewgroup.com (en anglais).

À propos de Sodexo Canada

Sodexo offre des services sur place au Canada depuis plus de 40 ans. Partenaire stratégique reconnue, Sodexo Canada assure des services de qualité de vie à ses clients, leurs employés et leurs visiteurs, dans les secteurs des services aux entreprises, de l'éducation, de la santé, de l'énergie et des ressources. Ces services de qualité de vie créent des environnements sains, sécurisés et efficaces permettant aux individus et aux organisations d'évoluer avec succès.

En fournissant des services de restauration et de gestion d'installations à plus de 185 clients, Sodexo est un chef de file du marché canadien en termes de revenus et de clients desservis. Elle a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs prônant la diversité ces six dernières années. Sodexo Canada est fière d'avoir créé la fondation Stop Hunger, une œuvre de bienfaisance indépendante qui a recueilli plus de 3 millions de dollars pour lutter contre la faim et donné plus d'un million de repas à des jeunes à risque au Canada depuis 2007. Suivez-nous sur Twitter @SodexoCanada

13 000 employés

Plus de 100 services offerts

185 clients

223 emplacements

