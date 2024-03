Mieux se concerter pour mieux protéger les jeunes contre l'exploitation sexuelle

QUÉBEC, le 11 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce la création d'une Table nationale de concertation en matière d'exploitation sexuelle (TNCES) pour assurer une meilleure cohésion des tables régionales existantes, et donc, ultimement, améliorer les services rendus aux jeunes victimes ou à risque d'exploitation sexuelle.

Cette nouvelle table nationale, qui est coordonnée par la Coalition québécoise contre la traite des personnes, bénéficie d'un financement de 250 000 $ pour les deux prochaines années. Elle s'inscrit dans le cadre du programme Prévention jeunesse du ministère de la Sécurité publique (MSP), qui permet d'offrir un soutien unique aux milieux faisant face à des enjeux de sécurité liés aux jeunes.

Le gouvernement est proactif depuis plusieurs années pour contrer le fléau de l'exploitation sexuelle des mineurs. Le MSP travaille en étroite collaboration avec différents ministères, organismes et partenaires pour réaliser les mesures du Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (PACSESM).

« Je me réjouis de ce nouvel avancement dans la lutte que nous menons contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Non seulement on ne baisse pas les bras devant ce crime odieux, mais on redouble d'ardeur. Je remercie tous nos partenaires, y compris la Coalition québécoise contre la traite des personnes, pour leurs actions de concertation, de prévention et d'intervention menées au service de nos jeunes. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la Coalition québécoise contre la traite de personnes a accueilli la nouvelle du financement pour la mise en place de la Table nationale de concertation en matière d'exploitation sexuelle. Nous sommes convaincus que cette nouvelle concertation permettra de créer les liens nécessaires afin d'améliorer les services entre les divers acteurs œuvrant partout au Québec. Les victimes méritent que tous les acteurs partagent leurs connaissances et actions vers un développement des meilleures pratiques. Un merci chaleureux au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, pour sa confiance et pour cette volonté d'agir dans le cadre de ce plan d'action ambitieux. »

Jenny Charest, directrice générale du CAVAC de Montréal et présidente de la Coalition québécoise contre la traite de personnes

En 2023-2024, neuf Tables régionales de concertation en exploitation sexuelle des mineurs (TRCES) sont financées par le MSP à hauteur de 125 000 $ chacune, soit celles du Saguenay, de l'Outaouais, de Montréal, de Québec, de Laval , de Longueuil , de Drummondville , de Salaberry-de-Valleyfield et de Lanaudière.

, de , de , de et de Lanaudière. Intitulé Briser le cycle de l'exploitation sexuelle , le Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (PDF, 5,62 Mo) est doté d'une enveloppe de 150 M$ sur cinq ans. De cette enveloppe, 117 M$ sont alloués au MSP pour la réalisation des 22 mesures sous sa responsabilité, sur un total de 38 mesures. Ce plan d'action résulte de la mobilisation de 18 ministères et organismes gouvernementaux et apporte des réponses partielles ou complètes à 56 des 58 recommandations de la Commission.

, le Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (PDF, 5,62 Mo) est doté d'une enveloppe de 150 M$ sur cinq ans. De cette enveloppe, 117 M$ sont alloués au MSP pour la réalisation des 22 mesures sous sa responsabilité, sur un total de 38 mesures. Ce plan d'action résulte de la mobilisation de 18 ministères et organismes gouvernementaux et apporte des réponses partielles ou complètes à 56 des 58 recommandations de la Commission. Outre une meilleure concertation des TRCES à l'échelle nationale, les retombées attendues de la TNCES sont les suivantes : Produire un état de situation de la réalité interrégionale en matière d'exploitation sexuelle; Offrir un espace de collaboration pour les organismes œuvrant en matière d'exploitation sexuelle, comprenant un représentant de chaque TRCES. Il est également souhaité que les régions administratives sans TRCES soient représentées; Assurer le partage d'informations avec les TRCES, notamment au regard des retombées des différentes mesures du PACSESM et d'initiatives locales; Mettre sur pied une formation de sensibilisation et de prévention à l'exploitation sexuelle des personnes mineures dans une compréhension globale de la problématique pour les intervenants en exploitation sexuelle; Favoriser la mobilisation des acteurs du milieu pour coordonner les réponses en cas d'exploitation sexuelle de manière à assurer un soutien optimal aux victimes; Identifier au moins un projet à l'échelle nationale permettant d'améliorer la trajectoire de services entre les régions; Organiser une journée de partage des projets efficaces et prometteurs en exploitation sexuelle.



