Midea présente XIAOWEI : Remodeler la vie à la maison

La première génération du robot domestique XIAOWEI de Midea mesure environ un mètre de haut et a une allure enfantine avec de jolis traits faciaux. « Nous espérons que XIAOWEI facilitera la vie quotidienne des familles », affirme le Dr Tang Jian, membre de l'IEEE, scientifique distingué de l'ACM, membre de CIE et directeur général du Centre d'innovation en IA de Midea.

XIAOWEI est capable d'accéder aux appareils ménagers intelligents et aux appareils connectés à l'internet des objets (IDO). Lorsque XIAOWEI détecte qu'un membre de la famille revient à la maison, il peut allumer les lumières et mettre le climatiseur en marche à l'avance afin de régler la température et le taux d'humidité à des niveaux confortables dès son arrivée.

Le robot polyvalent doté d'intelligence artificielle XIAOWEI est capable de reconnaître les membres de la famille grâce à la technologie de suivi du visage et du corps, ce qui fait de lui une aide-ménagère fiable. Il peut également assurer une sécurité générale efficace. Vous pouvez lui demander de visiter chaque coin de la maison pour jeter un œil sur ce qui se passe. Il peut aider à livrer les articles ménagers, à faire de la surveillance à distance et à faire de la patrouille de sécurité.

Il convient de noter que XIAOWEI est aussi un excellent compagnon de jeu. En utilisant son projecteur intégré et d'autres technologies de pointe, il est capable de créer un théâtre mobile, un centre de divertissement et une aire de jeu interactive à la maison pour divertir toute la famille.

Le robot XIAOWEI est capable de balayer la maison dans toutes les directions grâce à sa caméra 3D intégrée, d'explorer et de cartographier la maison de façon autonome, d'identifier les attributs des objets et de compiler des informations sémantiques par l'intermédiaire de sa cartographie sémantique 3D. Par exemple, grâce à cette technologie, le robot XIAOWEI sait ce qu'est un canapé et où il se trouve. Ensuite, lorsque vous lui dites « aller au canapé », XIAOWEI, répondra à la commande vocale et se rendra seul au canapé à l'aide de ses fonctions de navigation.

« Si nous pensons à l'avenir, le robot domestique offre de multiples possibilités. » Le Dr Tang Jian a souligné que, tout comme les téléphones intelligents et les véhicules à énergie alternative, les robots domestiques changent déjà le mode de vie des gens et deviendront un objet de base indispensable pour les familles.

