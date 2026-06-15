Midea lance la « solution d'expansion internationale de l'usine agentique », marquant une nouvelle étape dans la mondialisation des entreprises chinoises

FOSHAN, Chine, 15 juin 2026 /CNW/ - Le 9 juin 2026, le groupe Midea a lancé sa « solution d'expansion internationale de l'usine agentique ». S'appuyant sur la transformation de son usine de machines à laver de Jingzhou, qui a reçu la première certification WRCA Agentic Factory au monde en août 2025, Midea a lancé une solution modulaire, standardisée et validée sur le terrain. Ce programme comprend une formation interculturelle des employés et assure la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement transfrontalière. Il a été décomposé en 12 modules facilement reproductibles en vue d'un déploiement dans les usines du monde entier.

Couverture photovoltaïque totale à l'usine Automatisation complète grâce aux robots KUKA à l'usine Midea en Thaïlande

Selon Deloitte, 55 % des entreprises chinoises espèrent assurer leur croissance grâce à une expansion à l'étranger. Midea a identifié trois défis persistants : les chaînes d'approvisionnement transfrontalières à longue distance, l'incohérence des normes de qualité sur les différents marchés d'exportation, ainsi que les difficultés liées à la gestion d'un personnel multinational en raison des différences de langue, de culture et de législation du travail.

La solution a été validée au sein de l'installation frigorifique de Midea en Thaïlande. Grâce à 72 applications d'IA et à 13 agents principaux déployés dans 25 scénarios, l'usine a réduit le délai de traitement des commandes de bout en bout de 43 %, diminué le nombre de réclamations des clients de 32 % et raccourci les cycles de formation et de certification des employés de 62 %, démontrant ainsi que les capacités de la Chine en matière de fabrication intelligente peuvent être reproduites à l'échelle mondiale.

En matière de formation du personnel, Midea a mis en place un système de formation multilingue combinant IA générative et réalité virtuelle, ce qui a permis de réduire la durée de la formation des nouveaux employés de huit à trois jours. Dans le cadre de son contrôle qualité, Midea a mis en place une solution en sept étapes, du signalement à la résolution, s'appuyant sur une base de données d'expertise regroupant plus de 12 millions de cas liés à la qualité. Cette solution permet de remonter en quelques secondes jusqu'aux lignes de production et aux causes profondes des réclamations des clients.

Pour renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, Midea a mis au point un agent IA dédié à la chaîne d'approvisionnement transfrontalière qui surveille 35 nœuds clés en temps réel, réduisant ainsi le délai de traitement des incidents de 48 heures à moins de 12 heures et maintenant le taux de livraison ponctuelle des matières premières à plus de 96 %. Grâce à la solution logistique KD intégrée d'Annto, le taux de préparation des kits de matériel peut dépasser 99 %.

Dans l'usine thaïlandaise, le taux de défauts sur les produits finis a été réduit de 50 %. Midea Cloud, KUKA, Annto, Hiconics, CLOU Electronics et Midea Building Technologies contribuent également à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité grâce à la production automatisée, aux emballages réutilisables et à des solutions intégrées d'économie d'énergie.

Midea a également lancé le « programme de partenariat Midea Go-Global ». Selon Simon Zhang, vice-président et directeur numérique du groupe Midea, ce programme ne se limite pas à la fourniture d'équipements standardisés, mais vise à transformer l'expérience acquise par Midea en conseils pratiques et en soutien à la mise en œuvre.

Ce modèle de co-construction a déjà porté ses fruits. Avec le soutien de Midea, Wuhan Honghai Technology a mené à bien son projet d'extension de capacité en Thaïlande pour 2024, de la construction des infrastructures au lancement de la production, en cinq mois, multipliant ainsi son chiffre d'affaires par 1,6 en Thaïlande en 2025. Xiamen Hexing Packaging, partenaire de Midea depuis 18 ans, est passé du statut de fournisseur national à celui de partenaire mondial, en implantant des usines en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord et en intégrant la liste des partenaires stratégiques mondiaux de Midea en 2025.

SOURCE Midea Group Co., Ltd

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