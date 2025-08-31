FOSHAN, Chine, le 31 août 2025 /CNW/ - Midea Group a franchi une étape financière historique, avec des revenus dépassant 100 milliards de yuans pour deux trimestres consécutifs et atteignant 252 milliards de yuans au premier semestre de 2025. Il s'agit d'une augmentation de 15,7 % sur douze mois, les bénéfices atteignant 26 milliards de yuans, ce qui représente une hausse de 25 %.

Les revenus en Chine continentale ont augmenté de 14,2 %, ce qui démontre la forte pénétration de Midea Group sur le marché chinois. À l'échelle internationale, les revenus de l'entreprise ont connu un bond intéressant de 17,7 %. Les activités de fabricant de marques d'origine ont enregistré une croissance considérable des revenus, avec une augmentation de plus de 30 % des ventes de commerce électronique sur 12 mois. Au cours du premier semestre de 2025, Midea Group a conclu l'acquisition de Teka Group (qui ne comprend pas la filiale russe de Teka).

Le segment axé sur les consommateurs a déclaré des revenus de 167 milliards de yuans, soit une augmentation de 13,3 %, tandis que les revenus des solutions d'entreprise ont connu une croissance de 20 % sur douze mois.

Le secteur des nouvelles énergies et des technologies industrielles a atteint 22 milliards de yuans, les revenus tirés de la technologie de construction intelligente ont atteint 19,5 milliards de yuans, et les revenus générés par la robotique et l'automatisation se sont établis à 15,1 milliards de yuans.

Midea a investi 8,8 milliards de yuans en recherche et développement, soit une augmentation de 14 % au premier semestre de 2025. L'obtention de plus de 5500 nouveaux brevets en 2025 positionne Midea parmi les 10 principaux titulaires de brevets mondiaux. Son réseau mondial de 38 centres de recherche et développement et de 63 bases de production souligne son leadership en matière de fabrication intelligente et de transformation numérique.

Midea Group maintient une présence constante dans le classement Fortune China ESG (Environmental, Social, and Governance) Impact et a obtenu une note de « A » sur le plan des facteurs ESG selon MCSI en 2025. L'esprit d'innovation de l'entreprise se reflète dans ses installations de fabrication de pointe, dont 37 usines écologiques, 13 chaînes d'approvisionnement écologiques, 9 usines alimentées par la 5G et 6 usines phares mondiales. Le 26 août dernier, l'usine de machines à laver de Midea à Jingzhou (Hubei) a reçu la certification de la World Records Certification Agency (WRCA) basée à Londres en tant que « première usine intelligente au monde avec une couverture d'excellence à plusieurs niveaux ».

Reconnu à l'échelle mondiale, Midea Group figure régulièrement dans le classement Fortune Global 500, se classant à la 246e position en 2025. L'entreprise se pointe également à la 184e position du palmarès Global 2000 2025 de Forbes, confirmant la forte présence de sa marque mondiale et son influence sur le marché.

Malgré la volatilité économique, Midea Group a fait preuve de résilience en affichant une croissance importante de ses revenus semestriels. En mettant l'accent sur l'innovation, l'efficacité opérationnelle et l'expansion mondiale, l'entreprise est en bonne position pour poursuivre sa croissance tout en investissant dans les activités de recherche et développement et la transformation numérique.

Les résultats financiers du premier semestre de 2025 soulignent le solide rendement de Midea Group sur les marchés nationaux et internationaux, reflétant une stratégie équilibrée qui intègre l'innovation technologique, l'excellence opérationnelle et une forte présence mondiale.

SOURCE Midea Group Co., Ltd

PERSONNE-RESSOURCE : 0757-26605599, [email protected]