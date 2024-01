Au cours de l'événement, en tant que principal producteur de chauffe-eau en Chine, Midea KWHA a introduit une gamme complète de produits et de solutions conçus pour répondre aux besoins variés en eau d'un ménage entier. Cela comprend les chauffe-eau électriques, les chauffe-eau sans réservoir électrique, les chauffe-eau sans réservoir de gaz, les purificateurs d'eau, les adoucisseurs d'eau et les purificateurs d'eau sous l'évier.

Le chauffe-eau sans réservoir est particulièrement remarquable. Il est doté d'un facteur énergétique uniforme (FEU) allant jusqu'à 0,95, ce qui indique son efficacité énergétique élevée. Il réduit considérablement les coûts d'exploitation et favorise la durabilité environnementale. De plus, ce produit a obtenu la prestigieuse certification ENERGY STAR, ce qui confirme encore davantage ses capacités d'économie d'énergie.

Principale destination de l'industrie pour les fabricants d'équipement d'origine, les ingénieurs, les entrepreneurs, les exploitants d'installations, les architectes, les éducateurs et d'autres professionnels, le salon AHR Expo offre aux visiteurs l'occasion de se familiariser avec les dernières innovations de Midea KWHA dans les solutions de traitement de l'eau à domicile.

Les produits de Midea KWHA sont réputés pour leur haute efficacité, leurs capacités d'économie d'énergie, leur multifonctionnalité et leur technologie de pointe. L'entreprise offre une solution complète pour répondre aux besoins de purification de l'eau et de chauffage de l'ensemble de la maison. Ainsi, les clients de la région de l'Amérique du Nord ont accès à de l'eau propre et chaude dans la cuisine, le salon, la salle de bain ou d'autres endroits dans leur maison. Non seulement cela améliore la qualité de vie, mais cela contribue aussi de façon importante à la santé et au bien-être des personnes et de leur famille.

Grâce aux formidables prouesses techniques de Midea KWHA, les solutions d'eau maison complètes Midea marquent une nouvelle ère où la qualité, la sécurité et la commodité sont essentielles au réseau d'aqueduc de chaque foyer. Avec Midea KWHA, les propriétaires ne se contentent pas d'installer un produit; ils adoptent un mode de vie axé sur la pureté, l'efficacité et l'innovation dans l'ensemble de leur maison.

