Une technologie révolutionnaire pour climats froids adaptée au Canada

La gamme de Midea est soutenue par la thermopompe EVOX G3 et l'appareil de traitement d'air (AHU), un système très performant doté de la technologie exclusive à injection de vapeur améliorée (EVI) de Midea. La thermopompe atteint une puissance de chauffage allant jusqu'à 100 % à -15 °F (-26 °C) et fonctionne jusqu'à -22 °F (-30 °C), assurant une chaleur fiable même dans les hivers rigoureux du Canada. Conçue dans un souci de flexibilité, la thermopompe EVOX G3 est compatible avec les appareils de traitement d'air existants, ce qui permet aux propriétaires de mettre à niveau facilement leurs systèmes sans avoir à les remplacer complètement. Pour les maisons avec des rénovations complémentaires ou les salles que les conduits de ventilation n'atteignent pas, la thermopompe EVOX G3 offre des configurations multizones personnalisables, et permet notamment la compatibilité avec les systèmes Mini-Split de Midea. Doté d'une thermopompe à décharge latérale et d'un appareil de traitement de l'air de conception modulaire, le système EVOX G3 est écoénergétique et conçu pour faciliter l'installation dans des espaces restreints.

La gamme de thermopompes pour climats froids de Midea est conçue pour s'intégrer harmonieusement aux systèmes de CVC existants, ce qui rend les mises à niveau simples et rentables pour les propriétaires. En assurant la compatibilité avec les systèmes à conduits et sans conduits, ces solutions réduisent le besoin de rénovations importantes, ce qui aide les propriétaires à réaliser des économies d'énergie sans changements structurels majeurs.

Expansion de la technologie des thermopompes dans différentes catégories

En plus du système EVOX G3, l'engagement de Midea envers la polyvalence et l'efficacité s'étend à une gamme de produits qui répondent aux différents besoins des ménages. Par exemple, la thermopompe de fenêtre Midea offre une solution compacte pour des installations spécifiques, tandis que le chauffe-eau de la thermopompe (HPWH) apporte une efficacité énergétique inégalée au chauffage de l'eau résidentielle. Utilisant un transfert thermique à source d'air de pointe, le HPWH est jusqu'à quatre fois plus efficace que les chauffe-eaux électriques traditionnels, offrant aux propriétaires des économies d'énergie considérables et répondant aux normes rigoureuses du programme de subvention canadienne pour des maisons plus vertes.

« Nos produits, y compris le système EVOX G3 et le HPWH, sont conçus pour répondre aux normes de rendement et d'efficacité les plus élevées, ce qui garantit un chauffage fiable et des économies de coûts pour les propriétaires dans les conditions les plus difficiles, a déclaré David Rames, directeur principal des produits au Midea America Research & Development Center. « L'ouverture de la salle d'exposition de Mississauga - et son intention d'en ouvrir davantage au Canada - démontre l'engagement de Midea à rendre nos solutions de thermopompe novatrices et durables accessibles aux propriétaires canadiens. »

Midea Group, fondé en 1968, est reconnu pour le développement de solutions de maison intelligente, de technologies industrielles et d'innovations durables. Avec 17 centres de recherche et développement et 22 installations de production dans 16 pays, Midea s'efforce continuellement de répondre aux besoins changeants de ses clients mondiaux. Certifiée comme la première entreprise de climatiseurs résidentiels au monde par Euromonitor International, la division des systèmes de climatisation résidentielle de Midea a exporté à elle seule plus de 10 millions d'onduleurs à haut rendement en 2023.

Harmonisation avec les objectifs climatiques du Canada grâce à l'innovation

Les solutions de thermopompe de Midea sont admissibles à des incitatifs nationaux, régionaux et de services publics au Canada, y compris la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes et le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe (OHPA). Ces programmes permettent aux Canadiens de passer plus facilement à des systèmes écoénergétiques qui s'harmonisent avec les objectifs climatiques nationaux tout en économisant sur les coûts des services publics.

Pour soutenir les ventes et le service au Canada, Midea a ouvert le 2 décembre sa première salle d'exposition et son centre de formation phare à Mississauga, dans l'Ontario. D'une superficie de 23 000 pieds carrés, cette installation permet aux visiteurs d'explorer les technologies de pointe de la thermopompe de Midea, comme le système de thermopompe EVOX G3 et le chauffe-eau de la thermopompe (HPWH). La salle d'exposition de Mississauga servira également de centre de formation pour les entrepreneurs locaux, contribuant à faire en sorte que les normes élevées de Midea en matière d'installation et d'entretien soient respectées dans toute la région de Toronto.

« Notre nouvelle salle d'exposition à Mississauga marque une étape importante dans l'engagement de Midea à offrir aux Canadiens la même technologie de thermopompe de pointe que les Américains ont mise à niveau », a déclaré Phil Huang, directeur de la division des systèmes de climatisation résidentielle de Midea pour l'Amérique du Nord. « Cette salle d'exposition n'est qu'un début, avec des plans visant à amener d'autres salles d'exposition de Midea dans les principaux marchés du Canada. »

Les entrepreneurs et les entreprises qui souhaitent devenir un distributeur de thermopompe de Midea, ou les consommateurs qui souhaitent passer à des solutions novatrices de chauffage et de refroidissement de Midea, doivent composer le 1 866 643-3262.

Pour en savoir plus sur les solutions de thermopompe de Midea, consultez le site www.mideacomfortna.ca.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2571487/Midea_M_Powevi_Compressor_Technology.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2571488/Midea_EVOX_G3_heat_pump_and_air_handler_unit.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2571489/Midea_Packaged_Window_Heat_Pump.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2571490/Midea_Heat_Pump_Water_Heater.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2246841/5056426/Midea_Logo.jpg

SOURCE Midea

PERSONNE-RESSOURCE : DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : Coyne PR, [email protected]; POUR LES ENTREPRENEURS ET LES DISTRIBUTEURS : [email protected], 1 888 643-3262

× Modal title