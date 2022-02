FOSHAN, Chine, 18 février 2022 /CNW/ - Le 16 février 2022, Midea Group Co., Ltd. (« Midea », code boursier : 000333.SZ) a réalisé un gain de 450 millions de dollars américains en obligations vertes non garanties à 5 ans émises à 98 points de base contre bonds du Trésor américain, établissant un record de marge d'émission la plus faible pour des obligations internationales en dollars américains ayant la même notation et des niveaux d'échéance similaires dans l'ensemble du secteur.

Le lancement des obligations vertes de Midea a retenu l'attention des investisseurs sur le marché. Des investisseurs verts internationaux de haut niveau se sont joints à la tournée de lancement de Midea, enthousiasmés par sa croissance multisectorielle, ainsi qu'en matière de technologie, d'exploitation mondiale et de qualité du crédit. Midea avait déjà reçu plusieurs commandes intentionnelles à la fin de la première journée de la tournée. Après l'annonce du dépôt public le 16 février en matinée, les commandes ont atteint un sommet de 2,4 milliards de dollars américains, soit huit fois le montant de l'offre initiale. En raison de la forte réponse des investisseurs, Midea a fini par élargir l'offre et l'a évaluée à 98 points de base contre bonds du Trésor américain.

Il s'agit de la première émission d'obligations vertes dans l'industrie nationale en Chine. Le prix d'émission a atteint la marge d'émission la plus faible par rapport aux entreprises privées ayant des notations et des échéances similaires, ce qui a attiré un ensemble diversifié d'investisseurs de banques centrales, de sociétés de gestion d'actifs, de banques et de banques privées d'Asie, d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient. Cela a également été très bien accueilli par les investisseurs en développement durable, les investisseurs verts et ESG représentant environ 20 % des obligations émises.

Selon l'annonce de Midea, les fonds recueillis serviront à financer divers projets verts, notamment la conception et la fabrication écologiques de Midea, comme la production de produits écologiques et écoénergétiques, sa stratégie de faibles émissions de carbone, l'amélioration de l'aspect écoénergétique du matériel de fabrication, la mise à niveau écologique des infrastructures énergétiques et l'augmentation de l'approvisionnement en énergie renouvelable.

Midea a activement mis en œuvre des objectifs stratégiques nationaux en matière de pic de carbone et de carboneutralité, en plus de poursuivre le développement vert. Cela vise à permettre une transformation verte et à faibles émissions de carbone des produits grâce à des innovations technologiques, à réaliser des économies d'énergie et à réduire les émissions des procédés de fabrication par la mise à niveau de l'équipement et une production allégée. L'obligation verte est le premier outil de financement vert adopté par Midea en vue de soutenir sa stratégie verte, ce qui témoigne de son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises et le développement vert.

La stratégie verte de Midea a été officiellement dévoilée en octobre 2021. Fondée sur la mission qui consiste à « créer une chaîne d'approvisionnement mondiale plus verte, à fournir des produits et services écologiques et à construire conjointement une planète verte », la stratégie verte exige que Midea atteigne son objectif de plafonnement des émissions de carbone d'ici 2030 et de carboneutralité d'ici 2060. Cet objectif sera réalisé au moyen de six piliers : la conception écologique, l'approvisionnement écologique, la fabrication écologique, la logistique écologique, le recyclage écologique et les services écologiques. Midea entend apporter une contribution significative aux objectifs mondiaux en matière de pic de carbone et de carboneutralité.

