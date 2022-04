À l'avenir, Midea et TTIUM Motor espèrent parvenir à une solution « gagnant-gagnant » pour les produits et technologies partagés. En outre, TTIUM bénéficiera des ressources existantes en recherche et en développement de Midea Industrial Technology, des solutions de pointe de Welling en matière de moteurs, de la technologie des composants électriques et électroniques standard pour l'automobile, du banc d'essai et du laboratoire fiables de Midea, de l'utilisation généralisée du système de fabrication allégée et de la chaîne d'approvisionnement établie, afin d'améliorer sa compétitivité. De son côté, TTIUM offre une vaste expérience dans le secteur et les ressources clients qui contribueront à inspirer et à soutenir Midea dans la transformation des produits et des technologies.

Comme le suggère la grande taille du marché, Midea Industrial Technology possède désormais deux marques de vélos électriques, soit Welling et Motinova. Midea tirera parti de son portefeuille de moteurs, ces derniers se démarquant par leur caractère silencieux, leur efficacité, leur intelligence, leur stabilité et leur compacité, et deviendra un acteur clé du marché mondial des vélos électriques.

La tendance étant aux modes de vie écologiques et à faible émission de carbone, le marché des véhicules à assistance électrique, ou vélo électrique, se développe rapidement. En permettant de faire du vélo sans effort et facilement, le vélo électrique est progressivement devenu un nouveau choix pour les navetteurs urbains. L'utilisation d'un système d'entraînement électrique a considérablement amélioré la possibilité de rouler en vélos tout-terrain (VTT), en vélos de banlieue et en vélos cargo. Selon les statistiques, le marché mondial des vélos électriques représente environ 7,27 millions d'unités en 2021. On estime que d'ici 2030, il représentera 19 millions d'unités.

Midea Industrial Technology, l'un des cinq groupes commerciaux du Midea Group, fait de la science et de la technologie sa principale force motrice. Jusqu'à présent, Midea Industrial Technology a construit 27 centres de recherche et de développement dans le monde, et cumule plus de 5 500 brevets autorisés. Avec un investissement annuel en recherche et en développement de 1,1 milliard de yuans, l'entreprise continue d'investir dans des technologies de base et de pointe pour des produits de haute précision comme les compresseurs, les moteurs, les puces, les réducteurs, les détendeurs électroniques, les pièces automobiles, les convertisseurs, les systèmes d'asservissement et les composants de dissipation de la chaleur.

