Microsoft devient partenaire officiel des Blue Jays de Toronto(MC)

Ce partenariat pluriannuel réunit la technologie, le sport et le divertissement afin de créer de nouvelles occasions d'engagement des partisans et d'innovation au sein de l'organisation des Blue Jays de Toronto.

TORONTO, le 25 août 2026 /CNW/ -- Microsoft a annoncé aujourd'hui qu'elle devient partenaire officiel des Blue Jays de Toronto, l'équipe canadienne de la Ligue majeure de baseball et l'une des franchises sportives les plus emblématiques du pays. Dans le cadre de ce partenariat pluriannuel, Microsoft et les Blue Jays de Toronto exploreront de nouvelles façons de créer des expériences connectées et engageantes pour les partisans partout au Canada, en s'appuyant sur les technologies infonuagiques et d'IA pour rapprocher tout le monde du jeu.

Microsoft devient partenaire officiel des Blue Jays de Toronto

Cette collaboration reflète l'engagement de Microsoft à aider les organisations à exploiter l'IA afin de créer de nouvelles occasions d'innovation et de croissance. À titre de partenaire officiel, Microsoft sera intégrée à certaines expériences destinées aux partisans des Blue Jays de Toronto, mettant en valeur la façon dont les technologies infonuagiques et d'IA peuvent aider les organisations à innover, à collaborer et à créer des expériences plus riches pour leurs clients, leurs employés et leurs communautés.

Propulser la prochaine ère de l'expérience des partisans

Microsoft et les Blue Jays de Toronto partagent un engagement envers l'innovation et l'exploration de nouvelles façons dont la technologie peut créer de la valeur pour les organisations et les publics.

En réunissant la technologie, le sport et le divertissement, ce partenariat témoigne de l'élan croissant autour de Microsoft Copilot, alors que les organisations de tous les secteurs adoptent de nouvelles façons d'améliorer la productivité, la collaboration et l'expérience client.

« Depuis 50 ans, les Blue Jays de Toronto rassemblent les Canadiens autour d'une passion commune pour le baseball, en créant des moments qui rapprochent les communautés d'un océan à l'autre », a déclaré Matt Milton, président de Microsoft Canada. « Nous sommes ravis de nous associer aux Blue Jays de Toronto et d'explorer ensemble comment la technologie peut contribuer à créer de nouvelles expériences pour les partisans, à renforcer les liens et à façonner l'avenir de l'innovation sportive au Canada. »

Jeter les bases de l'avenir du baseball des Blue Jays

L'écosystème de données des Blue Jays de Toronto repose sur Microsoft Azure, offrant une base sécurisée et évolutive pour l'innovation en IA. Ensemble, Microsoft et les Blue Jays de Toronto explorent comment l'IA peut aider les équipes des opérations baseball et commerciales à faire ressortir des insights de manière à accélérer la prise de décisions à haut rendement au sein de l'organisation.

« Le baseball repose sur les liens entre les partisans, les joueurs, les communautés et les idées, et ce partenariat avec Microsoft ouvre la porte à de nouvelles possibilités quant à la façon de donner vie à ces liens », a déclaré Mark Shapiro, président et chef de la direction des Blue Jays de Toronto. « En combinant le leadership de Microsoft en matière de technologies infonuagiques et d'IA avec notre engagement envers l'innovation, nous avons l'occasion de réimaginer l'expérience des partisans, de dégager des connaissances plus approfondies à l'échelle de notre organisation et de contribuer à façonner l'avenir du sport et du divertissement. »

Soutenir les communautés partout au Canada

Au-delà de l'innovation et de l'engagement des partisans, Microsoft et les Blue Jays de Toronto partagent l'engagement de créer un impact positif dans les communautés partout au pays. Dans le cadre de ce partenariat, Microsoft fera équipe avec la Fondation Jays Care afin de soutenir sa mission, qui consiste à créer des occasions pour les enfants partout au Canada de s'épanouir grâce au pouvoir du baseball.

Faits saillants du partenariat

À titre de partenaire officiel des Blue Jays de Toronto, Microsoft :

Mettra en valeur la marque Microsoft Copilot au Rogers Centre et sur certaines plateformes des Blue Jays de Toronto;

Agira comme partenaire présentateur du Microsoft Copilot Performer of the Game , une initiative sur les médias sociaux qui met en lumière les statistiques clés d'un joueur des Blue Jays ayant réalisé une performance exceptionnelle;

, une initiative sur les médias sociaux qui met en lumière les statistiques clés d'un joueur des Blue Jays ayant réalisé une performance exceptionnelle; Donnera vie au partenariat grâce à des campagnes marketing, à des séries de contenu exclusif et à des expériences B2B tout au long de la saison;

Explorera de nouvelles expériences propulsées par l'IA qui rapprochent la technologie du jeu, en démontrant comment les Blue Jays de Toronto sont soutenus par Microsoft, sur le terrain comme à l'extérieur;

Tirera parti des actifs du partenariat pour renforcer l'engagement auprès des partisans, des clients et de la communauté élargie des amateurs de baseball;

Collaborera avec la Fondation Jays Care afin de créer des occasions pour les enfants partout au Canada de s'épanouir grâce au pouvoir du baseball.

L'annonce d'aujourd'hui établit les bases d'une collaboration future entre Microsoft et les Blue Jays de Toronto, alors qu'ils explorent de nouvelles façons d'améliorer l'expérience des partisans et de stimuler l'innovation.

À PROPOS DE MICROSOFT

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) crée des plateformes et des outils propulsés par l'IA pour offrir des solutions novatrices qui répondent aux besoins en évolution de ses clients. L'entreprise technologique s'engage à rendre l'IA largement accessible et à le faire de manière responsable, avec pour mission de permettre à chaque personne et à chaque organisation sur la planète d'en accomplir davantage.

SOURCE Microsoft Canada Inc.

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