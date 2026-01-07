LAS VEGAS, le 7 janv. 2026 /CNW/ -- MICROIP Inc., un fournisseur taïwanais de services de conception de circuits intégrés spécifiques et de solutions logicielles IA, a présenté aujourd'hui sa plateforme d'IA en périphérie AIVO (AI Vision Operation) au CES 2026 à Las Vegas. Exposant au pavillon des applications d'IA, l'entreprise a présenté son architecture CAPS (Cross-Platform AI Powered Solutions), démontrant comment la conception définie par logiciel permet un déploiement évolutif et prêt pour la production de solutions d'IA en périphérie (Edge AI) dans des environnements réels.

La plateforme phare AIVO de MICROIP s’appuie sur une IA en périphérie hautement fiable pour couvrir quatre domaines clés – la sécurité des transports, l’agriculture intelligente, les systèmes autonomes et les applications embarquées – démontrant des déploiements éprouvés à l’échelle mondiale, allant de la détection en périphérie au calcul autonome directement sur l’appareil.

Plateforme phare de MICROIP au sein du cadre CAPS, AIVO a déjà été déployée à l'échelle commerciale. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les modèles de référence ou les performances matérielles brutes, AIVO est conçue pour répondre aux contraintes pratiques des systèmes d'IA en périphérie à grande échelle, y compris les conditions de réseau hétérogènes, les ressources de calcul en périphérie limitées et les coûts d'exploitation à long terme.

« Le CES est l'endroit où l'IA doit prouver sa valeur réelle », a déclaré le Dr James Yang, président de MICROIP. « AIVO a été conçue pour fonctionner de manière fiable sous de réelles contraintes de déploiement dans les domaines de la sécurité des transports, de l'agriculture intelligente et des systèmes autonomes, ce qui a permis à l'IA d'aller au-delà de la validation de principe dans les opérations quotidiennes. »

Au niveau système, AIVO adopte une architecture maître-client distribuée, exécutant des inférences en temps réel localement sur les dispositifs périphériques tout en centralisant la gestion du système et la logique décisionnelle. En transmettant des résultats d'inférence structurés et des métadonnées plutôt que des flux vidéo bruts, la plateforme réduit considérablement les besoins en bande passante et maintient une réactivité en temps réel, même dans des environnements réseau instables. AIVO prend également en charge le multitâche hétérogène en temps réel, permettant à plusieurs modèles d'IA de fonctionner simultanément sur une seule plateforme matérielle avec une hiérarchisation dynamique des ressources.

Au CES 2026, MICROIP a mis en lumière le déploiement d'AIVO dans trois domaines d'applications à haute fiabilité. En matière de sécurité des transports, AIVO permet la surveillance en temps réel des réseaux métropolitains, des chemins de fer, des aéroports et des environnements aéronautiques, avec des alertes intégrées aux centres de contrôle ou aux systèmes de sécurité gouvernementaux, améliorant ainsi la capacité d'intervention sans augmenter les besoins en main-d'œuvre.

Dans l'agriculture intelligente, AIVO s'attaque aux pénuries de main-d'œuvre et au vieillissement de celle-ci en permettant une surveillance visuelle de la santé du bétail et des conditions environnementales. Optimisée pour un fonctionnement à faible consommation d'énergie et avec une connectivité limitée, la plateforme permet un déploiement stable et à long terme en milieu agricole, tout en traduisant l'expertise agronomique en modèles d'IA prêts à être déployés.

Dans les systèmes autonomes, y compris les drones IA et la robotique, AIVO renforce l'autonomie des appareils pour l'inspection des infrastructures et l'intervention en cas de catastrophe. Même dans les environnements où le GPS est indisponible ou où les communications sont limitées, la plateforme permet le suivi d'objets en temps réel et l'évitement dynamique des obstacles, élargissant la portée opérationnelle des systèmes autonomes dans des scénarios à haut risque.

CAPS représente la stratégie matérielle axée sur les logiciels élargie de MICROIP, intégrant AIVO, XEdgAI et CATS (Custom ASIC Technology & Solutions) pour permettre une optimisation matérielle définie par logiciel validée par des charges de travail réelles.

