L'entreprise lance les services CAPS AI et CATS ASIC, générant un grand intérêt et des occasions de partenariats à l'échelle mondiale

TAIPEI, le 25 mars 2025 /CNW/ - Au salon Embedded World 2025 en Allemagne, MICROIP a présenté ses services révolutionnaires CAPS (Cross-Platform AI Powered Solutions) et CATS (Custom ASIC Technology and Solutions). Ces solutions innovantes ont attiré l'attention d'entreprises d'Europe, d'Amérique et d'Asie, obtenant plus de 100 occasions d'affaires potentielles pendant l'exposition, ce qui représente une croissance de plus du triple par rapport à l'année précédente et souligne la forte demande du marché pour des logiciels d'IA multiplateformes et des services de conception ASIC.

MICROIP a lancé ses solutions « CAPS Cross-Platform AI Powered Solutions » et « CATS Custom ASIC Technology and Solutions », suscitant un vif intérêt sur les marchés d'Europe, d'Amérique et d'Asie. (PRNewsfoto/MICROIP) MICROIP a réussi à étendre ses collaborations internationales lors du salon EW2025, promouvant conjointement l'application pratique des technologies d'IA, avec la visite personnelle de l'ambassadeur Shieh Jhy-Wey, représentant de Taïwan en Allemagne, venu exprimer son soutien. (PRNewsfoto/MICROIP)

James Yang, président du conseil, a souligné : « Notre technologie CAPS permet un déploiement transparent de l'IA dans divers secteurs, y compris l'intelligence artificielle des objets (AIoT), l'automatisation industrielle, les systèmes automobiles, les soins de santé, les villes intelligentes et les appareils électroniques grand public. Parallèlement, nos services de conception CATS ASIC offrent des solutions de puces personnalisées, efficaces et écoénergétiques, ce qui aide les clients à raccourcir considérablement les cycles de développement de produits, à réduire leurs coûts globaux et à améliorer leur compétitivité sur le marché. »

La plateforme CAPS présente de nombreuses démonstrations mettant en vedette les solutions matérielles Mediatek, Kneron, Xilinx et Rockchip. À l'aide de cadres de virtualisation et de logiciels médiateurs de pointe, CAPS facilite l'adaptation et l'intégration efficaces des modèles d'IA dans diverses architectures matérielles, ce qui réduit considérablement le temps de développement et de déploiement. Par exemple, MICROIP a intégré avec succès la plateforme Mediatek Genio 700 à l'aide de CAPS, permettant aux modules d'IA d'exécuter simultanément 10 applications d'IA différentes, démontrant clairement le leadership de CAPS dans l'intégration de logiciels et de matériel.

Les services personnalisés de conception CATS ASIC répondent spécifiquement aux besoins croissants des secteurs de l'intelligence artificielle, du contrôle industriel, de l'électronique automobile et des appareils électroniques grand public. MICROIP fournit des solutions complètes à guichet unique couvrant les services-conseils en architecture ASIC, la conception personnalisée, le développement d'accélérateurs d'IA et l'intégration de systèmes sur puce. Grâce à sa vaste expérience et à ses connaissances technologiques des processus de conception de puces matures de 28 nm et de 40 nm, MICROIP garantit aux clients des solutions ASIC hautement efficaces, à faible puissance et stables. Ces capacités permettent aux entreprises de réduire considérablement leurs coûts de développement globaux, de gérer efficacement la consommation d'énergie et d'accélérer la commercialisation de leurs produits.

De plus, MICROIP a fait la démonstration du puissant outil iPROfiler d'Arculus System, aidant les équipes de conception de circuits imprimés à optimiser efficacement les architectures de systèmes sur puce alimentés par l'IA, réduisant ainsi considérablement les délais de conception, de vérification et de validation.

Embedded World 2025 a amélioré la visibilité internationale de MICROIP et élargi ses partenariats mondiaux. L'ambassadeur Shieh Jhy-Wey, représentant de Taïwan en Allemagne, a personnellement visité le kiosque de MICROIP, soulignant le soutien institutionnel solide et la reconnaissance de l'innovation de pointe de Taïwan en matière de semi-conducteurs et d'IA.

À propos de MICROIP

MICROIP, dont le siège social est situé à Taïwan, fournit des services de conception ASIC spécialisés et des solutions logicielles de pointe en matière d'IA, ce qui favorise le développement rapide et rentable de puces personnalisées. Pour en savoir plus, consultez le www.micro-ip.com .

