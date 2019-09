Micro Logic se classe dans le prestigieux « Growth 500 »!

QUÉBEC, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Micro Logic se classe à nouveau parmi les entreprises canadiennes ayant la plus forte croissance au Canada et obtient la 282e position au classement annuel Growth 500, publié aujourd'hui par Canadian Business et McLean.

En classant les entreprises canadiennes selon leur croissance sur les 5 dernières années, le Growth 500 dresse le profil des entreprises entrepreneuriales avec le plus de succès.

« Nous sommes fiers de faire partie des entreprises québécoises capables de se distinguer au niveau canadien », déclare Stéphane Garneau, Président de l'entreprise. « Micro Logic est un fournisseur informatique de calibre national et ce qui fait la différence, c'est notre service personnalisé capable de considérer tous les besoins de nos clients. Le paysage informatique a beaucoup évolué avec l'arrivée du Cloud et l'informatique n'est plus aussi simple qu'avant, nos clients ont besoin de conseillers capables de les guider dans leurs choix technologiques. Ce que nous offrons c'est avant tout la tranquillité d'esprit pour les responsables informatiques ».

Fondée il y a 35 ans, Micro Logic a vu son chiffre d'affaires passer de 8 millions à 125 millions de dollars dans les 8 dernières années. L'entreprise s'est rapidement transformée sous l'impulsion de son président et s'impose aujourd'hui comme partenaire incontournable de solutions informatiques pour moyennes et grandes entreprises québécoises. Cette dernière a récemment pris le virage du numérique afin de concevoir et mettre à disposition de sa clientèle des solutions d'infrastructure innovantes bâties pour soutenir la transformation digitale des entreprises.

« Le futur de l'infrastructure informatique est hybride », ajoute M. Garneau, « concevoir, architecturer et opérer un centre de données est de plus en plus complexe. Nous pouvons mettre sur pied des solutions adaptées à chaque secteur d'activité, en prenant tout en charge jusqu'à la gestion et le support ».

À propos de Micro Logic

Micro Logic est un fournisseur de solutions informatiques spécialisé en infrastructure et en centres de données, qu'il s'agisse d'infrastructure traditionnelle, définie par logiciel ou d'infrastructure Cloud. À travers ses différentes lignes d'affaires, Micro Logic se donne pour mission d'aider les entreprises à moderniser leur centre de données, ce qui l'a conduit à lancer en 2014 sa division Cloud, Projet Cirrus.

Projet Cirrus délivre des solutions personnalisées, sécuritaires et évolutives afin d'aider les organisations à faire face aux changements technologiques. Ses solutions Cloud sont hébergées dans des centres de données modernes, certifiés TIER III, à Québec et à Montréal. Ses services sont offerts exclusivement au Canada et respectent les lois et les règlementations nationales en matière de souveraineté des données, d'accessibilité et de sécurité et sont conformes à la norme de sécurité SOC 2 Type 2.

À propos du Growth 500

Depuis plus de 30 ans, le Growth 500 est le classement le plus respectable et le plus influent du Canada en ce qui concerne la réussite entrepreneuriale, classant les entreprises canadiennes selon la croissance des revenus la plus rapide par période de cinq ans. Pour plus d'information sur le classement, visitez le site Growth500.ca.

À propos de Canadian Business

Fondée en 1928, Canadian Business est la plus ancienne et la plus reconnue des agences de publication dans le domaine des affaires au Canada. C'est la première marque de médias au niveau national pour les cadres, cadres supérieurs et chefs d'entreprise. Elle contribue au succès de l'élite des affaires du Canada en mettant l'accent sur ce qui compte le plus : le leadership, l'innovation, la stratégie commerciale et les tactiques de gestion. Pour en savoir plus : CanadianBusiness.com.

Renseignements: Relations Médias : Estelle Azémard, Directrice mise en marché et partenaires, eazemard@micrologic.ca

