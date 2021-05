MICHELIN introduit 44 nouvelles dimensions du pneu d'hiver X-Ice SNOW

Le pneu qui a ouvert la voie à une nouvelle génération de performance hivernale sera disponible en 119 dimensions d'ici la fin de l'année.

Grâce à sa longévité et une meilleure capacité de freinage, une nouvelle option de pneu d'hiver de qualité supérieure est maintenant disponible.

Avec les dimensions supplémentaires, le pneu couvre 93 % du marché des pneus d'hiver.

LAVAL, QC, le 5 mai 2021 /CNW/ - Dès ce mois-ci, Michelin introduit 44 nouvelles dimensions du pneu X-IceMD SNOW de MICHELINMD.

Lancé en 2020, le X-Ice SNOW est devenu la référence en tant que pneu d'hiver de pointe conçu pour une mobilité et une sécurité maximales, hiver après hiver. Avec le lancement de la phase 2, le pneu sera désormais disponible dans un total de 119 dimensions.

Le pneu X-Ice SNOW obtient de meilleures performances sur la neige et une capacité de freinage plus efficace que son prédécesseur1 en s'arrêtant sur une distance de 2,7 m (10 pi) plus courte sur la glace que celle d'un concurrent principal2 et dure jusqu'à un hiver de plus que la moyenne des pneus des principaux concurrents3.

Le pneu d'hiver X-Ice SNOW de MICHELIN a été développé, testé et éprouvé dans des conditions de conduite hivernale extrêmes et particulièrement rigoureuses dans les centres d'essai nordiques de Michelin. Approximativement 85 % de son volume nord-américain sera produit en Nouvelle-Écosse, au Canada. Le pneu procure la traction nécessaire pour faire face à des conditions hivernales extrêmes en misant sur des innovations qui optimisent les caractéristiques principales d'un pneu hiver :

Bande de roulement de nouvelle génération avec sculptures en V : utilisation totale de la surface de contact entre la route et le pneu pour une adhérence optimale sur la neige et la glace et des performances exceptionnelles dans la gadoue 4 . Elle conserve sa forme même lorsque le pneu est usé pour en maintenir l'adhérence dans des conditions hivernales.

utilisation totale de la surface de contact entre la route et le pneu pour une adhérence optimale sur la neige et la glace et des performances exceptionnelles dans la gadoue . Elle conserve sa forme même lorsque le pneu est usé pour en maintenir l'adhérence dans des conditions hivernales. Composé de gomme FLEX-ICE 2.0 MC : un mélange de caoutchouc unique convenant à une vaste gamme de températures hivernales et intégrant un composé à base de silice qui permet au pneu de conserver sa souplesse dans des conditions hivernales extrêmes.

: un mélange de caoutchouc unique convenant à une vaste gamme de températures hivernales et intégrant un composé à base de silice qui permet au pneu de conserver sa souplesse dans des conditions hivernales extrêmes. Technologies EverGrip MC de MICHELIN : un composé de gomme novateur à base de polymère rigide qui permet une meilleure adhérence dans la neige et sur la glace pendant toute la durée de vie du pneu. 1

un composé de gomme novateur à base de polymère rigide qui permet une meilleure adhérence dans la neige et sur la glace pendant toute la durée de vie du pneu. Deux types de lamelles autobloquantes 3D pleine profondeur : pour un effet de griffe accru sur la neige et la glace et des arêtes mordantes durables.

Le pneu X-Ice SNOW de MICHELIN remplace les gammes de pneus X-IceMD Xi3MC et LATITUDE X-ICEMD Xi2MC. Il est offert avec une cote de vitesse T et H pour les voitures de tourisme, les véhicules multisegments et les VUS qui utilisent des pneus de 14 à 22 po de diamètre.

À propos de Michelin Amérique du Nord

Dédié à l'amélioration de la mobilité durable, Michelin conçoit, fabrique et vend des pneus pour tous types de véhicules, y compris des avions, des automobiles, des vélos, des bulldozers, des véhicules de ferme, des véhicules lourds et des motocyclettes. L'entreprise s'est également taillé une solide réputation dans la fabrication de pneus haut de gamme innovants. En plus de fabriquer des pneus, Michelin publie aussi des guides de voyages, des guides d'hôtellerie et de restauration, ainsi que des cartes et des atlas routiers. Basée à Greenville en Caroline du Sud aux États-Unis, Michelin Amérique du Nord ( www.michelin.ca/fr/accueil ) exploite 19 grandes usines de fabrication et emploie plus de 21 400 personnes - dont 4 000 travaillant dans ses trois usines en Nouvelle-Écosse, dans son bureau de Laval, Québec et ses filiales canadiennes.

Pour de plus amples renseignements : https://www.michelin.ca/fr/auto/pourquoi-michelin/salle-de-presse

1 Neuf, après 10 000 km et usé à 4 mm et à 2 mm de profondeur, le X-IceMD SNOW de MICHELINMD offre des distances de freinage sur neige et sur glace plus courtes que son prédécesseur, selon les résultats d'essais de freinage sur neige (entre 35 km/h et 5 km/h) et de freinage sur glace (entre 30 km/h et 5 km/h) réalisés par une firme indépendante en décembre 2019 et en janvier 2020 : 1) sur une VolkswagenMD Golf 1.5 TSI pour comparer le pneu X-IceMD SNOW de MICHELINMD au pneu X-ICEMD Xi3 de MICHELINMD dans la dimension 205/55R16 94H XL et 2) sur un VolkswagenMD Tiguan pour comparer le pneu X-IceMD SNOW SUV de MICHELINMD au LatitudeMD X-ICEMD Xi2 de MICHELINMD dans la dimension 235/55R19 105H XL. 2 Selon les résultats d'essais de freinage sur glace avec un VolkswagenMD Tiguan (entre 30 km/h et 5 km/h) réalisés par une firme indépendante en décembre 2019 et en janvier 2020 pour comparer le pneu X-IceMD SNOW SUV de MICHELINMD au Hakkapeliitta R3 SUV de NOKIANMD dans la dimension 235/55R19 105H XL. Avant d'être testés, les pneus ont été poncés à la machine, puis ont roulé sur 8 000 km dans des conditions réelles du nord de la Finlande jusqu'à une usure de 4 mm de profondeur. 3 Selon les essais de durabilité réalisés dans le nord de la Finlande d'octobre 2019 à janvier 2020 par une firme indépendante sur une VolkswagenMD Golf 1.5 TSI pour comparer le pneu X-IceMD SNOW de MICHELINMD au Blizzak WS-90 de BRIDGESTONEMD, au Viking Contact 7 de CONTINENTALMD, au Hakkapeliitta R3 de NOKIANMD, au UltraGrip Ice 2 de GOODYEARMD et au Ice-Zero FR de PirelliMD dans la dimension 205/55R16 94H XL. DesRosiers Automotive Consultants estime à 12 000 km la distance moyenne parcourue par hiver par un véhicule au Canada. Un hiver équivaut à six mois. 4 Selon les résultats : 1) d'essais internes d'accélération longitudinale en aquaplanage réalisés en France en mars 2019 sur une VolkswagenMD Golf 7 pour comparer le pneu X-IceMD SNOW de MICHELINMD au pneu X-ICEMD Xi3 de MICHELINMD dans la dimension 205/55R16 94H XL ; et 2) d'essais internes de virage en aquaplanage réalisés au Japon en février 2019 avec une AUDIMD A4 pour comparer le pneu X-IceMD SNOW de MICHELINMD au pneu X-ICEMD Xi3 de MICHELINMD dans la dimension 205/55R16 94H XL.

