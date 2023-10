Le pneu Defender LTX Platinum de MICHELIN a duré deux fois plus longtemps que le pneu Defender LTX M/S lors d'un test d'usure de la bande de roulement sur une camionnette diesel. 1

Lors d'un essai sur l'usure de la bande de roulement, le pneu Defender LTX M/S 2 de MICHELIN a surpassé ceux des trois principaux concurrents de plus de 40 000 km, offrant deux années supplémentaires de durée de vie de la bande de roulement.2

LAVAL, QC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - À mesure que le marché des véhicules utilitaires légers continue d'évoluer et que les véhicules de luxe repoussent les limites de ce que peuvent offrir les camions lourds, Michelin introduit les nouveaux pneus Defender LTX M/S2 et Defender LTX Platinum pour offrir aux consommateurs une traction fiable dans des conditions exigeantes.

MICHELIN dévoile deux nouvelles options pour les véhicules utilitaires légers avec le Defender LTX M/s2 et le Defender LTX Platinum, confirmant ainsi son leadership en matière de longévité et de durabilité. (Groupe CNW/Michelin North America Inc.)

« Les consommateurs de camionnettes ont de nouvelles exigences et de nouveaux désirs en matière de véhicules par rapport aux générations précédentes et Michelin répond à l'appel en améliorant la gamme de pneus LTX », déclare Debora Junca, directrice principale de la marque Michelin Amérique du Nord, inc. « L'élaboration de nouveaux produits comme les pneus Defender LTX Platinum et Defender LTX M/S2 confirme notre engagement à respecter notre promesse d'une longévité sans égal en tant que leader en matière de kilométrage. À la vue du nom LTX, les consommateurs peuvent compter sur les performances pendant toute la durée de vie du pneu.

Perpétuant la tradition LTX en tant que l'un des pneus pour véhicules utilitaires légers de premier plan sur le marché, le pneu Defender LTX M/S2 utilise le composé Evertread 2.0 mis à jour pour offrir les meilleures performances d'usure de l'indicateur d'usure avec une excellente adhérence sur les routes mouillées et enneigées tout au long de la durée de vie du pneu. Affichant une garantie de 115 000 km pour les tailles Euro métriques et une garantie de 80 000 km pour les tailles LT métriques, le pneu Defender LTX M/S2 sera disponible en 53 dimensions pour toutes les camionnettes et VUS traditionnels de 2013 ou plus récents.

Pour satisfaire les besoins du marché en constante évolution des camions lourds et des véhicules utilitaires légers de luxe, le nouveau pneu Defender LTX Platinum offrira six tailles de jantes de 20 pouces au design ultramoderne et une durée de vie de l'indicateur d'usure nettement supérieure à celles des concurrents. Garanti à 115 000 km, le tout nouveau design de l'indicateur d'usure et le composé du Defender LTX Platinum, dérivé de la technologie Michelin pour camions lourds, offrent une adhérence exceptionnelle sur les sols mouillés et enneigés pendant toute la durée de vie du pneu.

Garantissant la continuité de la tradition de confort des pneus Michelin LTX, les pneus Defender LTX M/S2 et Defender LTX Platinum sont conçus pour une usure régulière et uniforme, garantissant que le dernier kilomètre soit aussi silencieux que le premier. Les tailles des deux pneus seront dévoilées dans les mois à venir.

Pour connaître les tailles disponibles aujourd'hui, veuillez consulter le site michelin.ca

_________________________________________

1 Selon un test d'usure de la bande de roulement utilisant des pneus de dimension LT275/65R20 sur des Chevrolet Silverado 2500 HD diesel 2018 au cours duquel le pneu Defender LTX Platinum de MICHELIN a montré une durée de vie estimée (selon la mesure de la rainure la plus usée d'un ensemble de pneus en rotation) de 126 300 km contre 58 500 km pour le pneu Defender LTX M/S de MICHELIN. Les résultats réels sur route peuvent varier.



2 Selon l'estimation faite par le département des Transport des États-Unis de la distance annuelle moyenne parcourue par un conducteur (13 500 milles) et le kilométrage annuel moyen effectué au Canada (23 000 km) estimé par Desrosiers Automotive Consultants, et lors d'un essai réalisé sur la bande de roulement avec des pneus de dimension 275/55R20 sur une Ford F150 2020 à l'issue duquel la durée de vie estimée du Defender LTX M/S 2 de MICHELIN (selon la mesure de la rainure la plus usée d'un ensemble de pneus en rotation) était de 152 500 km, comparativement à 72 500 km pour l'Alenza AS Ultra de Bridgestone, à 105 500 km pour le TerrainContact H/T de Continental et à 97 900 km pour le Scorpion Toutes Saisons Plus 3 de Pirelli. Les résultats réels sur route peuvent varier.

À propos de Michelin Amérique du Nord, Inc.

Michelin, leader dans le secteur de la mobilité, travaille avec les pneus, autour des pneus et au-delà des pneus pour permettre « Le mouvement, c'est la vie ». Dédiée à améliorer durablement la mobilité de ses clients, Michelin conçoit et distribue les pneus, services et solutions les mieux adaptés aux besoins de ses clients. Michelin fournit des services numériques, des cartes et des guides et propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Apportant son expertise sur de nouveaux marchés, l'entreprise investit dans des matériaux de haute technologie, l'impression 3D et l'hydrogène, pour servir une grande variété d'industries -- de l'aérospatiale à la biotechnologie. Michelin Amérique du Nord, dont le siège social est situé à Grenville, en Caroline du Sud, compte environ 23 000 employés et exploite 34 installations de production au Canada (michelin.ca) et aux États-Unis (michelinman.com).

SOURCE Michelin North America Inc.

Renseignements: Nicolle Vuotto, Courriel : [email protected] | www.michelinmedia.com