LAVAL, QC, le 17 mai 2021 /CNW/ - Michelin Amérique du Nord, inc. annonce des augmentations de prix allant jusqu'à 6 % sur certains pneus de remplacement de véhicules de tourisme et de camionnettes MICHELINMD, BFGOODRICHMD et UNIROYALMD, et jusqu'à 13 % sur les offres de pneus commerciaux sur-route et hors-route, en raison de l'évolution des dynamiques du marché. Cette augmentation entrera en vigueur le 1er juillet au Canada et aux États-Unis.

Les changements de prix peuvent varier selon les produits spécifiques dans le portefeuille de chaque marque. Les détails seront présentés directement aux détaillants, flottes, utilisateurs finaux et manufacturiers d'équipements commerciaux d'ici le 1er juin 2021 et toutes questions supplémentaires seront adressées directement par les représentants.

À propos de Michelin Amérique du Nord

Dédié à l'amélioration de la mobilité durable, Michelin conçoit, fabrique et vend des pneus pour tous types de véhicules, y compris des avions, des automobiles, des vélos, des bulldozers, des véhicules de ferme, des véhicules lourds et des motocyclettes. L'entreprise s'est également taillé une solide réputation dans la fabrication de pneus haut de gamme innovants. En plus de fabriquer des pneus, Michelin publie aussi des guides de voyages, des guides d'hôtellerie et de restauration, ainsi que des cartes et des atlas routiers. Basée à Greenville en Caroline du Sud aux États-Unis, Michelin Amérique du Nord (www.michelin.ca/fr/accueil) exploite 19 grandes usines de fabrication et emploie plus de 21 400 personnes -- dont 4 000 travaillant dans ses trois usines en Nouvelle-Écosse, dans son bureau de Laval, Québec et ses filiales canadiennes.

SOURCE Michelin North America (Canada) Inc.

Renseignements: Eric Aach, Ketchum, Courriel : [email protected] | www.michelinmedia.com