MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - BelronMD Canada est fière d'annoncer que Tony Cioffi sera son prochain président. Michel Savard, qui est l'actuel président de Belron Canada depuis 2022, a pris la décision de prendre sa retraite de Belron Canada le 31 juillet 2025.

Michel Savard s'est joint à Belron Canada il y a 15 ans en tant que vice-président, Opérations, ventes au détail. Il a transformé l'entreprise au cours de sa carrière en créant des équipes performantes, en se concentrant sur l'excellence en exécution et en instaurant des normes ambitieuses. Au fil des ans, il a progressivement assumé des responsabilités supplémentaires, notamment les opérations de distribution, la chaîne d'approvisionnement et le réseau franchisé, ce qui l'ont préparé à prendre la présidence en 2022.

Sous la gouverne de Michel Savard, Belron Canada a développé et renforcé de précieuses relations d'affaires avec des partenaires clés tels que les compagnies d'assurance, de nombreux clients d'affaires ainsi qu'avec ses fournisseurs de l'industrie du verre et de l'automobile.

À cela s'ajoute une performance record au niveau de l'engagement des employés, un taux de recommandation net (NPS) exceptionnel, témoignage incontesté du niveau de satisfaction de la clientèle, une participation record au défi Spirit of Belron, une première victoire au concours international Best of Belron et des résultats financiers sans précédent. L'héritage que Michel Savard laisse derrière lui servira de base solide à la continuité du succès organisationnel.

« Tony est un leader dynamique et polyvalent, doté d'une expérience impressionnante, qui apportera beaucoup à l'entreprise », a déclaré Monsieur Savard. « Il a une compréhension approfondie des opérations de vente au détail et nous sommes convaincus que l'avenir de l'entreprise est entre bonnes mains avec Tony ».

Depuis son arrivée chez Belron Canada en 2023, Tony Cioffi occupe le poste de vice-président, Finances et administration. Pendant cette période, il a mené le plan stratégique visant à continuer à faire évoluer la compagnie et il a également dirigé les activités d'acquisition, réalisant quatre acquisitions en 12 mois.

« Je crois à la culture de Belron Canada et je suis convaincu que nous avons le leadership, l'expérience et les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de l'entreprise », a déclaré Monsieur Cioffi. « Nos employés sont au cœur de notre organisation et, ensemble, nous collaborons à bien servir nos précieux clients et partenaires. Je suis impatient de faire progresser notre entreprise tout en restant fidèle à notre raison d'être et à nos valeurs. C'est un honneur d'assumer ce rôle et d'entamer une nouvelle ère dans l'histoire de l'entreprise ».

Michel Savard assurera la transition avec Tony Cioffi au cours des trois prochains mois, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite.

À propos de Belron Canada

Belron Canada est la division canadienne de Belron international, une société qui met de l'avant un savoir-faire unique, des normes de sécurité strictes, un service personnalisé, des technologies d'avant-garde et un programme de formation complet qui en font un leader mondial incontesté en réparation et remplacement de vitres automobiles et la recalibration de caméras des systèmes avancés d'aide à la conduite (SAAC ou ADAS). Avec un réseau de plus de 330 centres de services, 29 centres de distribution/entrepôts et de plus de 1 350 employés dans les 10 provinces, Belron Canada assure à ses clients un service de proximité. Belron Canada se démarque par sa présence pancanadienne regroupant les bannières Lebeau vitres d'autosMD, DUROMD, Speedy GlassMD, Apple Auto GlassMD et Broco Auto GlassMD.

À propos de Belron International

Présent dans 40 pays sur 6 continents par le biais d'opérations en propriété exclusive et en franchise, Belron compte environ 30 000 employés, au service de plus de 16.6 millions de clients chaque année. Belron est l'un des principaux groupes mondiaux de réparation, de remplacement et de recalibrage de vitres de véhicules.

Avec des marques leaders sur le marché telles que Safelite AutoGlassMD, SafeliteMD Solutions et CarglassMD, Belron a un objectif clair : « faire une différence mémorable avec soin ».

Pour plus d'informations sur Belron Canada, veuillez consulter : www.belroncanada.com

