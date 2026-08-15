Michael Owen se joint à ehamarkets à titre d'ambassadeur mondial de la marque

HONG KONG et NEW YORK, 15 août 2026 /CNW/ -- ehamarkets annonce ce jour un partenariat mondial avec la légende du football anglais et le Ballon d'Or 2001, Michael Owen, qui s'est joint à la marque à titre d'ambassadeur mondial.

Owen a expliqué avoir été séduit par l'attention que porte ehamarkets à la technologie, à la fiabilité et à une expérience de trading simplifiée.

« Je suis ravi de me joindre à ehamarkets à titre d'ambassadeur mondial de la marque. J'aime la façon dont ehamarkets utilise la technologie pour rendre le trading plus simple et plus efficace. Je suis heureux de faire partie d'une marque qui crée une expérience de trading moderne pour les utilisateurs du monde entier. »

Markus Weber, PDG d'ehamarkets, a déclaré que le partenariat marque un nouveau chapitre pour l'entreprise alors qu'elle continue d'accroître sa présence mondiale et d'investir dans la technologie de trading.

« Michael Owen est l'un des noms les plus reconnaissables du football anglais, et nous sommes fiers de l'accueillir au sein d'ehamarkets. Sa carrière, ses réalisations et son rayonnement international font de lui l'ambassadeur idéal pour notre marque mondiale. Ce partenariat est une étape importante alors que nous continuons de croître sur les marchés internationaux.

Notre objectif est simple : rendre la technologie de trading avancée plus facile à utiliser. Nous continuerons d'investir dans des systèmes sécurisés, des technologies intelligentes et l'IA pour rendre le trading plus simple, plus rapide et plus efficace. Avec ehamarkets AI, nous construisons une plateforme qui aide les traders à naviguer plus facilement sur les marchés. »

ehamarkets est une plateforme mondiale de trading multi-actifs offrant un accès au Forex, aux matières premières, aux actions et aux indices. Son objectif est de simplifier le trading grâce à une technologie de pointe, à des systèmes stables et à ehamarkets AI, un assistant de trading intelligent qui aide les utilisateurs à surveiller les marchés, à recevoir des alertes en temps réel et à interagir avec les outils de trading en langage naturel.

En 2026, ehamarkets a été nommé Meilleure plateforme de trading mobile au monde et Plateforme de trading la plus fiable au monde.

Ancien attaquant de Liverpool, Real Madrid, Newcastle United et Manchester United, Michael Owen a joué 89 fois dans l'équipe nationale d'Angleterre et a remporté le Ballon d'Or 2001.

Site web officiel >> https://www.ehamarkets.com/

Télécharger l'application >> https://go.onelink.me/Flyh?pid=prhome

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SOURCE EHAMARKETS

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