ATLANTA, 10 janvier 2024 /CNW/ -- Dematic a annoncé aujourd'hui que KION Group AG (KGX.DE) a nommé Michael Larsson président de Dematic Corp. et membre du conseil de direction de KION Group AG. M. Larsson succède à M. Hasan Dandashly, qui a pris sa retraite.

Dans le cadre de son mandat au sein du Conseil, M. Larsson sera également responsable du segment des chariots de manutention de KION pour les Amériques, tout en conservant la responsabilité de la région des Amériques de Dematic.

Michael Larsson, président, Dematic Corp., et membre du conseil de direction de KION Group AG. (PRNewsfoto/Dematic)

« En tant que responsable de la branche Dematic SCS à l'échelle mondiale et du segment ITS dans les Amériques, Michael Larsson renforcera notre ferme engagement en faveur d'une croissance rentable. Il étendra notre stratégie de solutions intégrées aux projets phares avec des clients de premier plan », a déclaré Rob Smith, chef de la direction de KION GROUP AG.

« C'est une période formidable pour diriger Dematic et d'avoir l'occasion de travailler avec une équipe incroyable d'experts de l'industrie pour nous appuyer sur notre fière histoire et servir nos clients. Alors que le secteur subit des changements fondamentaux, ce qui accroît le besoin d'automatisation, Dematic est en excellente position pour être un chef de file avec des solutions logicielles et technologiques novatrices. Je tiens à remercier M. Hasan pour sa solide contribution à l'entreprise au cours des cinq dernières années, qui a permis de jeter des bases solides pour la croissance future », a déclaré M. Larsson.

M. Larsson, qui compte 35 ans d'expérience dans le domaine de l'automatisation industrielle et de la robotique, a fait ses preuves en tant que chef d'entreprise stratégique axé sur les clients et les gens. Plus récemment, il a été vice-président directeur de la région des Amériques de Dematic chargé d'accélérer la croissance et d'assurer une présence de premier plan sur le marché aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Amérique du Sud. Au cours des trois dernières années, en tant que chef de file de la région des Amériques, il a su relever avec succès les défis complexes de l'entreprise pendant la pandémie de Covid-19, ainsi que les pics historiques du commerce électronique de 2021 et 2022.

Avant de se joindre à Dematic, M. Larsson a été vice-président principal et directeur général de l'unité d'affaires de l'automobile d'ABB. Au cours de ses 30 ans et plus à ABB, il a également occupé des postes de direction de plus en plus importants, à titre de chef des finances et de chef d'entreprise sur quatre continents. Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de la Stockholm University School of Economics, en Suède.

À propos de Dematic

Dematic conçoit, construit et prend en charge des solutions automatisées intelligentes qui renforcent et soutiennent l'avenir du commerce pour ses clients dans les domaines de la fabrication, de l'entreposage et de la distribution. Avec des centres d'ingénierie de recherche et développement, des installations de fabrication et des centres de service situés dans plus de 35 pays, le réseau mondial de Dematic de plus de 11 000 employés a aidé à réaliser des installations pour les clients dans le monde pour certaines des plus grandes marques mondiales. Basée à Atlanta, Dematic est membre de KION Group, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de chariots de manutention et de solutions de chaîne d'approvisionnement.

