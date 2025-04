Mi Intégration mise sur l'innovation canadienne face à l'incertitude économique, avec un plan audacieux pour façonner l'avenir de l'automobile

SHERBROOKE, QC, le 16 avril 2025 /CNW/ - Alors que le secteur automobile canadien traverse une période marquée par une incertitude économique croissante, Mi Intégration réaffirme son engagement à innover, à soutenir l'emploi au pays et à bâtir une chaîne d'approvisionnement plus robuste et autonome.

Face à l'instabilité du contexte économique et géopolitique, l'entreprise planifie un investissement dans un avenir axé sur les minéraux critiques et les technologies innovantes. Un projet majeur est en cours pour faire évoluer son rôle en tant que partenaire de niveau 2 à haute valeur, avec une approche inspirée des fournisseurs de niveau 1, livrant des solutions intégrées aux fournisseurs de niveau 1 et aux OEM.

« Nous ne faisons pas que traverser la tempête -- nous construisons le navire pour la dominer », affirme Vincent Houle, président-directeur général de Mi Intégration. « Ce moment constitue un levier pour évoluer, diversifier notre offre et exercer un leadership éclairé. »

Cette vision a récemment retenu l'attention du ministre des Finances, M. François-Philippe Champagne, lors de sa visite au siège social de Mi Intégration à Sherbrooke. Séduit par l'approche stratégique et l'innovation de l'entreprise, le ministre a souligné que le projet technologique à venir représente un « parfait alignement » avec le fonds automobile de 2 milliards de dollars, proposé par le premier ministre Mark Carney, visant à moderniser et pérenniser l'industrie automobile canadienne. Ce fonds devrait entrer en vigueur dans la prochaine phase de la stratégie nationale de compétitivité du secteur.

Le projet à venir de Mi Intégration repose sur une innovation à fort impact, mobilisant des ressources critiques pour développer des solutions de nouvelle génération destinées au secteur automobile. Au-delà de sa portée industrielle, cet investissement incarne un engagement clair en matière de durabilité grâce à une technologie écoresponsable qui réduit les émissions, limite les déchets et favorise la recyclabilité.

« Chez Mi, nous pensons comme un fournisseur de niveau 1, agissons avec agilité et livrons avec rigueur », conclut Vincent Houle. « Nous injectons des solutions innovantes dans les défis de demain. »

À propos de Mi Intégration

Avec plus de 40 ans d'expérience, Mi Intégration est un mouleur par injection de niveau 1.5 spécialisé dans les solutions thermoplastiques complexes, intégrées à des cellules de fabrication avancées et à une conception axée sur l'innovation. L'entreprise collabore avec des fournisseurs de niveau 1 et des OEM afin d'accélérer les délais de mise en marché, d'améliorer la performance et d'optimiser les coûts à travers la chaîne de valeur automobile.

