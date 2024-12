Nouvelle usine au Mexique, agrandissement et bureau aux États-Unis

SHERBROOKE, QC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Afin d'accélérer la croissance de ses activités et de mieux répondre aux besoins de ses clients de l'Industrie automobile en Amérique du Nord, Mi Intégration annonce la construction d'une nouvelle usine au Mexique, l'agrandissement de sa première usine mexicaine et l'installation d'un bureau de représentation et de développement des affaires à Détroit, Michigan.

Mi Intégration accélère sa croissance (Groupe CNW/Mi Intégration)

Mi Intégration, qui a connu une croissance de 53 % de son chiffre d'affaires depuis 2021, conçoit et fabrique depuis 40 ans des moules et des pièces thermoplastiques, principalement pour les systèmes d'étanchéité, ainsi que diverses composantes de plusieurs véhicules fabriqués et vendus en Amérique du Nord par les plus grands constructeurs automobiles.

« Ce que nous entreprenons va bien au-delà d'un simple agrandissement », déclare Vincent Houle, président de Mi Intégration. « C'est une phase de transformation où nous investissons dans notre équipe, l'innovation et des partenariats solides, tout en restant fidèles à notre esprit entrepreneurial. Nous ne nous contentons pas d'étendre nos installations, nous créons une infrastructure qui place l'humain et l'excellence au cœur de notre croissance. Grâce à des équipements de pointe, des procédés de fabrication qui dépassent les standards de l'industrie, et une proximité stratégique avec nos clients, nous nous affirmons comme un partenaire clé, capable de répondre rapidement et efficacement à leurs besoins tout en soutenant leurs projets ambitieux. »

Nouvelle usine au Mexique

La nouvelle usine située à Saltillo, qui commencera ses activités en mars 2025, sera un centre de production de plastique et de composite. Avec une superficie initiale de 54 000 pieds carrés, cette installation abritera 15 presses à injection, allant de 200 à 1 500 tonnes, avec des capacités avancées de bi-injection, de surmoulage et d'assemblage. Dans cette première phase, l'usine créera environ 50 emplois. La seconde phase, prévue pour être complétée dans les deux prochaines années, doublera la taille de l'usine pour répondre à une demande croissante et pourra générer jusqu'à 150 emplois supplémentaires, tout en optimisant les coûts logistiques grâce à sa proximité avec les grands assembleurs automobiles.

Agrandissement à San Luis Potosí

Un agrandissement de 25 000 pieds carrés permettra à l'usine mexicaine actuelle, située à San Luis Potosí, d'intégrer 10 nouvelles presses à injection dédiées aux pièces bi-matières, un domaine où l'expertise de Mi Intégration est reconnue. Cet investissement renforcera les capacités de production tout en maintenant les standards élevés de qualité et d'innovation qui caractérisent l'entreprise.

Bureau de soutien technique et commercial

Afin de développer des relations plus étroites avec les principaux fabricants américains de l'industrie automobile, Mi Intégration a aussi ouvert un bureau de soutien technique et de développement commercial à Détroit, au Michigan. Ce bureau joue, depuis son ouverture, un rôle clé dans le développement de solutions sur mesure qui répondent aux besoins des entreprises clientes et respectent les standards élevés de l'industrie. En favorisant des relations solides et transparentes, Mi Intégration se positionne comme un partenaire de confiance, capable d'anticiper et de mieux répondre aux exigences des grands assembleurs de l'industrie automobile.

À propos de Mi Intégration

Depuis sa fondation à Sherbrooke en 1984, Mi Intégration s'impose comme un acteur dynamique de l'industrie de la fabrication automobile grâce à son expertise technique, son souci de l'innovation et sa capacité à anticiper les besoins de ses clients. Avec plus de 330 employés répartis entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, l'entreprise continue de faire rayonner l'ingéniosité québécoise sur la scène internationale, en misant sur des solutions qui allient innovation, précision et durabilité.

SOURCE Mi Intégration

