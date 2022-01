Le bail a été signé pour deux lignes de maintenance supplémentaires, avec la possibilité de porter ce nombre à quatre, ce qui porterait le total à 40 lignes de maintenance au sein du réseau MHIRJ. Avec des installations à Macon, en Géorgie, à Bridgeport, en Virginie occidentale, et à Tucson, en Arizona, MHIRJ est la plus grande entreprise de maintenance régionale au monde.

« Nous sommes ravis de cet ajout à notre réseau de centres de services, car il confirme la position de MHIRJ en tant que plus grand MRO régional au monde et nous permet de fournir un meilleur service à nos clients », a déclaré Hiro Yamamoto, président et chef de la direction de MHIRJ.

« Nous avons connu une croissance phénoménale de nos activités d'affaires et nous sommes au milieu d'un plan d'expansion stratégique de notre infrastructure MRO aux États-Unis. Le nouveau site de Macon est le premier investissement de MHIRJ dans l'État de Géorgie et nous permettra d'étendre nos activités et de nous rapprocher de certains de nos principaux clients », a déclaré Ismail Mokabel, vice-président principal et chef des services après-vente chez MHIRJ.

À pleine capacité, la nouvelle installation créera environ 200 emplois dans la communauté locale, pour lesquels MHIRJ lancera immédiatement les efforts d'embauche. « Notre principale priorité est maintenant d'embaucher des techniciens et du personnel de soutien talentueux pour rejoindre l'équipe de MHIRJ », a ajouté M. Mokabel.

« C'est un grand jour dans le comté de Macon-Bibb qui accueille MHIRJ à l'aéroport régional de Middle Georgia », déclare Lester Miller, maire du comté de Macon-Bibb. « Notre aéroport est devenu une plaque tournante de l'activité aéronautique, amenant de plus en plus d'entreprises ici. »

Robby Fountain, président du MBCIA. « L'autorité industrielle du comté de Macon-Bibb est fière qu'une organisation internationale comme MHIRJ ait choisi notre communauté pour prendre de l'expansion. Étant donné que nous sommes situés dans le corridor aéronautique et au sein d'un complexe de hangars construit à cet effet, nous connaissons bien l'industrie de l'aviation et nous savons que MHIRJ contribuera au succès non seulement de notre communauté, mais aussi du monde entier, lorsque son installation sera opérationnelle plus tard cette année. Nous sommes enthousiastes à propos du partenariat avec MHIRJ et fiers d'apporter plus de possibilités dans notre région à Macon. #MaconOpportunities »

À propos de MHI RJ Aviation Group

MHI RJ Aviation Group (MHIRJ) fournit des solutions complètes et critiques en matière d'exploitation, d'ingénierie et de soutien à la clientèle, y compris la maintenance, la remise à neuf, les publications techniques, le marketing et les activités de vente pour l'industrie mondiale des avions régionaux. Basé à Montréal, Canada, et soutenu par un centre d'ingénierie aérospatiale, le réseau de centres de service, de bureaux de soutien et de dépôts de pièces de MHIRJ est positionné dans d'importantes plaques tournantes de l'aviation aux États-Unis, au Canada et en Allemagne. Filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, le groupe MHI RJ Aviation comprend MHI RJ Aviation ULC (Canada), MHI RJ Aviation Inc. (É.-U.) et MHI RJ Aviation GmbH (Allemagne).

NOUS EMBAUCHONS. Visitez mhirj.com/fr/carrieres pour en savoir plus.

Pour plus d'informations sur la société, veuillez consulter le site : mhirj.com

À propos de MHI Group

Mitsubishi Heavy Industries Group (MHI) est l'un des plus grands groupes industriels au monde, couvrant l'énergie, la logistique et les infrastructures, les machines industrielles, l'aérospatiale et la défense. MHI Group combine une technologie de pointe avec une expérience approfondie pour fournir des solutions innovatrices et intégrées qui aident à réaliser un monde neutre en carbone, à améliorer la qualité de vie et à assurer un monde plus sûr.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mhi.com ou suivre nos aperçus et nos histoires sur www.spectra.mhi.com

*CRJ, CRJ Series et MHIRJ sont des marques de commerce de MHI RJ Aviation ULC ou de ses sociétés affiliées.

SOURCE MHI RJ Aviation Group

Renseignements: CONTACT DE PRESSE : Nathalie Scott, Chef de service, Relations publiques et médias, MHIRJ, +1-514-518-7542, [email protected] ; Chrissy Miner, Contact de presse, Macon-Bibb County Industrial Authority (MBCIA), + 1-478-714-8166, [email protected]