TORONTO, le 9 mai 2023 /CNW/ - Mevotech, un chef de file du marché nord-américain de l'ingénierie, de la conception et de la fabrication de pièces de suspension et de direction pour le marché secondaire de l'automobile, a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu un prix Sociétés les mieux gérées au Canada en 2023. Mevotech a reçu ce prix prestigieux pour souligner sa performance de premier plan, ses pratiques commerciales mondiales et sa croissance soutenue.

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui célèbre son 30e anniversaire, évalue le leadership des sociétés sur les plans de la stratégie, de la culture, de l'engagement, de la capacité, de l'innovation, de la gouvernance et du rendement financier.

« Nous sommes ravis d'avoir été honorés par le meilleur programme de prix d'entreprise au pays, a déclaré Ezer Mevorach, chef de la direction de Mevotech. Ce prix témoigne de l'esprit inébranlable de notre équipe en tant que force motrice de notre innovation et de l'engagement de nos 650 employés et des valeurs qu'ils incarnent. Nous remercions nos clients et les techniciens professionnels qui nous inspirent à faire toujours mieux chaque jour et à repousser les limites de l'innovation. »

Les sociétés les mieux gérées de la cohorte 2023 présentent des thèmes communs comme le fait d'avoir une culture axée sur les personnes, de mener des stratégies efficaces sur les plans environnemental, social et de la gouvernance (ESG) et d'accélérer la numérisation opérationnelle.

« Chez Mevotech, nous sommes passionnés par nos produits et nos clients, a affirmé Ezer Mevorach. Nous mettons l'accent sur le développement de produits hautement durables conçus pour offrir une expérience optimale. Nous sommes déterminés à collaborer et à remettre en question le statu quo. Nous continuons d'investir dans des technologies de pointe pour faire progresser nos produits et soutenir nos gens. C'est pour toutes ces raisons, je crois, que nous avons été choisis pour recevoir la désignation Mieux gérée. »

Chaque année, des centaines d'entreprises de calibre mondial se disputent le titre « Société mieux gérée du Canada » en participant à un processus d'évaluation indépendant rigoureux. Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada est une marque d'excellence pour les entreprises privées canadiennes.

« Les lauréats de 2023 des prix Sociétés les mieux gérées exemplifient les normes canadiennes les plus élevées en matière d'innovation, d'adaptabilité et de résilience, a déclaré Lorrie King, associée chez Deloitte Private et codirectrice du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. Au cours de la dernière année, des entreprises comme Mevotech ont accéléré leur croissance en s'adaptant continuellement et en relevant avec succès des défis, en saisissant de nouvelles occasions, en tirant parti des compétences de pointe de l'industrie pour optimiser leurs investissements et en favorisant des résultats durables. »

À propos du programme des sociétés les mieux gérées au Canada

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada continue d'être la marque d'excellence des entreprises canadiennes privées. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines d'entreprises rivalisent pour obtenir ce titre dans le cadre d'un processus rigoureux et indépendant qui évalue leurs compétences et pratiques en matière de gestion. Les prix sont attribués dans quatre catégories : 1) Nouvelle lauréate parmi les sociétés les mieux gérées au Canada (l'une des nouvelles lauréates est choisie chaque année); 2) Lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada (lauréates qui se sont inscrites de nouveau et qui conservent leur statut pendant deux autres années, sous réserve d'un examen opérationnel et financier annuel); 3) Lauréate de la catégorie Or (lauréates qui ont maintenu leur statut pendant trois années consécutives et qui ont démontré leur engagement envers le programme en conservant leur titre pendant quatre à six années consécutives); 4) Membre du Club Platine (lauréates qui conservent leur statut pendant au moins sept années). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la Banque CIBC, The Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour de plus amples renseignements, visitez www.bestmanagedcompanies.ca ou communiquez avec [email protected].

À propos de Mevotech

Mevotech est un chef de file de confiance dans le marché nord-américain de l'ingénierie et de la conception de transmissions et de pièces de suspension et de direction pour le marché de pièces automobiles. Depuis 1982, nous avons révolutionné l'expérience des techniciens grâce à la conception, aux pratiques exemplaires et à des normes d'essai rigoureuses. Notre siège social est situé à Toronto, en Ontario, et nous offrons une couverture de pièces de premier plan, appuyée par un service à la clientèle compétent et un soutien technique inégalé. www.mevotech.com

SOURCE Mevotech LP

Renseignements: Personnes-ressources : Kim Manson, directrice principale, Marketing, Courriel : [email protected], Téléphone : 416 921-9671