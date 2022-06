Meurtre de la jeune Meriem Boundaoui en février 2021 - Les élus de Saint-Léonard accueillent avec soulagement l'arrestation et la mise en accusation d'un suspect

MONTRÉAL, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les élus de l'arrondissement de Saint-Léonard, la mairesse suppléante et conseillère Angela Gentile, les conseillères Suzanne De Larochellière et Arij El Korbi ainsi que le conseiller Dominic Perri, accueillent avec soulagement et satisfaction l'arrestation et la mise en accusation d'un suspect de 26 ans pour le meurtre gratuit de la jeune Meriem Boundaoui, 15 ans, survenu le 7 février 2021, près de l'intersection des rues Jean-Talon et Valdombre.

« C'est une bonne nouvelle! L'enquête rigoureusement menée par l'Escouade des crimes majeurs du SPVM a finalement permis, aujourd'hui, de procéder à l'arrestation d'un premier suspect en lien avec cet homicide. Cet événement nous avait, toutes et tous, bouleversés autant à Saint-Léonard que partout ailleurs dans le grand Montréal. Nous tenons à féliciter et remercier le SPVM, et tout particulièrement les enquêteurs et autres policiers qui ont contribué de près ou de loin à l'enquête en cours depuis 16 mois », souligne Suzanne De Larochellière, conseillère d'arrondissement et présidente de la Commission permanente de la sécurité publique et des transports à l'arrondissement.

« Dès le départ, l'enquête avait clairement démontré que Meriem Boundaoui n'était pas la personne visée par cette attaque armée. Meriem, qui avait quitté son Algérie natale pour venir étudier à Montréal, s'est malheureusement retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Nous espérons que cette arrestation sera au moins un baume pour sa famille », souligne pour sa part la conseillère d'arrondissement, Arij El Korbi.

« Nous l'avons souvent dit pendant la campagne électorale de l'automne dernier et nous le répétons aujourd'hui que pour nous, les élus de Saint-Léonard, la sécurité est la priorité de nos priorités. Nous voulons, toutes et tous, vivre dans un Saint-Léonard agréable, paisible et sécuritaire. L'arrestation d'un suspect dans cette affaire viendra, certes, rassurer nos citoyennes et nos citoyens et apaiser leurs craintes », ajoute le conseiller de la Ville, Dominic Perri.

« Un pas important a été franchi aujourd'hui dans cette affaire avec l'arrestation d'un suspect. Nous allons maintenant laisser la justice suivre son cours. C'est au tribunal que revient la tâche de prouver que ce suspect est bel et bien l'auteur de cet homicide et, s'il y a lieu, de le condamner. Toute forme de violence se doit d'être punie », conclut la conseillère de la Ville et mairesse suppléante, Angela Gentile.

