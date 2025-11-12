MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Meubles RD est fière d'annoncer l'ouverture de son tout nouveau magasin à Montréal, au 8990 boulevard de l'Acadie, marquant une étape importante de son expansion sur l'île. Cette implantation stratégique permet de faire découvrir la bannière à un nouveau bassin de consommateurs tout en profitant d'un emplacement à fort achalandage.

Situé tout près du Marché central, ce magasin bénéficie d'un emplacement clé, facilement accessible depuis l'autoroute 40 (Métropolitaine). À proximité de grands commerces nationaux tels que Brick, Best Buy, Costco et Winners, ainsi que de bannières québécoises bien établies comme Corbeil Électroménagers et Matelas Dauphin, le magasin profitera d'un flux important de visiteurs. L'entrée extérieure directe et le stationnement sur place assurent un accès facile et pratique pour tous les clients.

L'ouverture officielle, prévue pour le 15 novembre 2025, permettra de créer 10 à 12 emplois locaux, renforçant l'ancrage de Meubles RD dans la région.

« Montréal représente un marché dynamique et prometteur. Avec ce magasin, nous rejoignons une nouvelle clientèle et faisons vivre notre concept à travers une expérience d'achat distinctive. », souligne Isabelle Beauregard, présidente-directrice générale de Meubles RD.

L'entreprise québécoise poursuit ainsi sa mission : offrir des meubles de qualité à prix inégalés, dans un environnement convivial et accessible, partout en province.

À propos de Meubles RD

Fondée en 2005, Meubles RD compte aujourd'hui plus de 35 magasins et 500 employés au Québec et en Ontario. La bannière se distingue par son concept simple et accessible, offrant meubles, matelas et électroménagers de qualité à prix imbattables. Engagée envers ses clients, ses employés et sa communauté, Meubles RD continue de croître tout en restant fidèle à sa mission : Bien se meubler, moins dépenser.

SOURCE Meubles RD

Pour information : Isabelle Beauregard, PDG/CEO, Courriel : [email protected]