OTTAWA, ON, le 4 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé l'attribution de la totalité de l'enveloppe provinciale du Programme d'infrastructures Investir dans le Canada (PIIC).

Le gouvernement du Canada joue un rôle crucial en aidant à répondre aux besoins des collectivités d'un océan à l'autre, et au cours des dix prochaines années et par la suite, les Canadiens constateront les avantages de nos investissements.

À ce jour, les investissements du gouvernement du Canada ont permis d'améliorer l'accès à l'eau potable en construisant ou en réhabilitant plus de 1 000 réseaux d'aqueduc et d'égouts, de renforcer les communautés grâce à 800 projets d'amélioration des espaces culturels et récréatifs et d'améliorer les réseaux de transport en commun en aidant les collectivités à acquérir plus de 4 200 véhicules, comme des autobus, des voitures de métro et des trains légers pour le transport en commun.

Le gouvernement du Canada travaillera avec ses partenaires en vue de faire avancer les projets présentés pour les Canadiens.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser plus de 1,5 milliard de dollars pour la nouvelle ligne verte de Calgary. Élément clé du réseau de transport en commun par rail léger de la ville, la ligne verte réduira les coûts de transport pour les résidents et les émissions de gaz à effet de serre de 30 000 tonnes par année d'ici à 2028. Le projet emploiera environ 20 000 Canadiens, en particulier dans les métiers spécialisés, au cours de la phase de conception et de construction.

Un investissement fédéral de 21,1 millions de dollars permettra au Pays de la Sagouine, l'une des principales attractions touristiques et culturelles du Nouveau-Brunswick, d'améliorer l'expérience des visiteurs grâce à l'ajout de nouveaux bâtiments, d'une nouvelle passerelle, d'un sentier polyvalent, d'une promenade en bois avec un belvédère et d'une terrasse avec des kiosques.

De plus, la Première Nation de Kwanlin Dün dispose maintenant d'un nouveau centre communautaire, qui permet aux résidents de mieux célébrer leur patrimoine et d'accéder à des programmes communautaires et culturels. Le gouvernement du Canada a investi plus de 19,3 millions de dollars dans ce projet.

Qu'il s'agisse d'aménager le transport en commun, de soutenir la résilience des communautés ou de financer l'infrastructure communautaire, le gouvernement du Canada sait que ses partenaires comptent sur une approche à long terme en matière d'infrastructure. À la suite du succès du PIIC, le gouvernement du Canada examine activement les besoins continus du Canada en matière d'infrastructure en préparant une marche à suivre pour les futurs programmes fédéraux d'infrastructure.

Par l'entremise de ces investissements dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures sont des investissements dans la qualité de vie des Canadiens. Ils renforcent le tissu social des collectivités, créent de bons emplois, et font croître notre économie. Dans les prochaines années et décennies, le Canada va accueillir des millions de personnes et opérer une transition vers une économie verte - et les infrastructures feront partie intégrante du succès de ces initiatives. J'ai hâte de discuter avec nos partenaires d'un bout à l'autre du pays de la prochaine génération de programmes d'infrastructure, dans lesquels le gouvernement fédéral va continuer de jouer un rôle de premier plan. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada est un programme de 33 milliards de dollars basé sur des allocations qui fait partie du plan Investir dans le Canada .

est un programme de 33 milliards de dollars basé sur des allocations qui fait partie du plan Investir dans le . Dans le cadre du PIIC, Infrastructure Canada a déjà approuvé plus de 24 milliards de dollars pour 5 400 projets aux termes de ce programme de 33 milliards de dollars. Les investissements fédéraux sont déjà réalisés dans le cadre de cinq volets de financement : plus de 12,4 milliards de dollars pour 413 projets dans le cadre du volet Transport en commun; plus de 6,5 milliards de dollars pour 1 411 projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes; 1,2 milliard de dollars pour 793 projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives; plus de 1,9 milliard de dollars pour 685 projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques; et plus de 1,9 milliard de dollars pour 2 173 projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19.

Pour favoriser la mise en place de plus d'infrastructures plus rapidement, on a signalé dans le budget de 2022 l'intention du gouvernement d'avancer au 31 mars 2023 la date limite à laquelle les provinces doivent engager la totalité de leurs allocations du PIIC, sans quoi celles-ci seront renvoyées dans le cadre budgétaire.

Les territoires auront jusqu'au 31 mars 2025 pour soumettre des projets dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Infrastructure Canada continuera d'évaluer le progrès des projets approuvés. La construction des projets doit être terminée d'ici le 31 octobre 2033.

. Infrastructure continuera d'évaluer le progrès des projets approuvés. La construction des projets doit être terminée d'ici le 31 octobre 2033. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Infrastructure Canada - Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

