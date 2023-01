METTRE EN LUMIÈRE LES OPPORTUNITÉS DU SECTEUR MANUFACTURIER: CLÔTURE DE LA 2ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DU MANUFACTURIER CHEZ AIRBUS

MIRABEL, QC, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a clôturé aujourd'hui, dans les installations d'Airbus à Mirabel, la deuxième édition de la Semaine du manufacturier qui s'est tenue du 24 au 27 janvier 2023 sous le thème « Fabrique ton avenir ».

Cette semaine, au cours de laquelle ont été organisées des visites industrielles avec des jeunes du secondaire et des tables de discussion entre des élus et des manufacturiers, a permis de mettre en lumière des entreprises manufacturières qui brillent par leur excellence et leur innovation.

« L'objectif de la Semaine du manufacturier est de mieux faire connaî tre le secteur manufacturier et de faire découvrir ses multiples possibilités, tant aux jeunes qu'aux élus de la région. Au cours de cette semaine, plus de 380 jeunes du secondaire ont ainsi pu visiter des entreprises manufacturières de leur région et constater qu'il y existe de nombreux emplois stimulants et des possibilités de carrières fort intéressantes. Nous avons également organisé quatre tables de discussion entre des élus et des manufacturiers afin d'échanger sur les défis liés à la main-d'œuvre et proposer des solutions. Le secteur manufacturier est clé pour l'économie du Québec et de ses régions, les opportunités ne manquent pas, alors venez les découvrir! », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

« La jeune génération est une énorme source d'inspiration pour nous tous chez Airbus. Il nous fait plaisir de recevoir des élèves des Laurentides à notre site A220 de Mirabel afin de partager notre passion pour l'aérospatiale et espérer les inspirer à notre tour », déclare Benoît Schultz, président-directeur général d'Airbus Canada. « Au Québec, ce sont plus de 3 000 personnes qui travaillent pour Airbus et ses filiales et en tant qu'avionneur mondial de premier plan, nous sommes fiers de prendre part à la Semaine du manufacturier pour la toute première fois. »

Ces quelque 80 élèves des écoles secondaires Sainte-Thérèse et Lucille Teasdale ont également eu des présentations de l'École nationale d'aérotechnique et de l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal concernant des programmes de formation en demande.

En plus des visites des jeunes en entreprises, des rencontres ont été organisées entre des manufacturiers et des élus de différents paliers gouvernementaux afin d'aborder les solutions à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier et les stratégies à mettre en place pour favoriser l'attraction et la rétention des travailleurs.

Notons enfin que la Semaine du manufacturier organisée par MEQ est possible grâce à nos partenaires : ABB, Airbus, BRP, Essity, Groupe Lacasse, Teledyne Dalsa, Groupe Novatech et le gouvernement du Québec.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 497 000 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 183,1 milliards de dollars en 2021.

