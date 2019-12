METRO vend MissFresh

MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - METRO a annoncé aujourd'hui qu'elle vendait l'entreprise MissFresh à Cook it, une autre entreprise montréalaise de repas prêts-à-cuisiner, dans le cadre d'une transaction portant sur l'ensemble des actifs de MissFresh.

Ce regroupement de deux jeunes entreprises montréalaises complémentaires permettra de consolider le savoir-faire québécois des repas prêts-à-cuisiner et d'en poursuivre la croissance. Cook it desservira dorénavant autant ses clients actuels que ceux de MissFresh. Les clients pourront continuer de ramasser leurs repas prêts-à-cuisiner dans les magasins Metro participants.

À propos de METRO INC.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 16 milliards de dollars, METRO INC. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de plus de 600 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de plus de 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Drug Basics, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

SOURCE METRO INC.

Renseignements: METRO, Relations médias, 514 643-1009 ou 1 800 463-2190, media@metro.ca

