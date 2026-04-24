Metro utilise des briseurs de grève, conclut le ministère du Travail

MONTRÉAL, le 24 avril 2026 /CNW/ - Metro a contrevenu au Code du travail en employant des briseurs de grève : c'est le constat auquel parviennent deux inspectrices du ministère du Travail qui ont visité les installations de l'entreprise, le 3 avril dernier, quelques jours après le déclenchement d'une grève générale à l'entrepôt de fruits et légumes et à l'entrepôt Mérite 1.

« Pas plus tard qu'hier, le groupe Metro se targuait d'être une fière entreprise québécoise qui respecte la loi, rappelle la présidente de la CSN, Caroline Sennevile. Nous avons la confirmation aujourd'hui que c'est faux : en plus d'utiliser tous les stratagèmes possibles pour contourner la loi, Metro a contrevenu à celle-ci en embauchant des briseurs de grève pour faire le travail de ses employé-es. »

L'enquête menée par le ministère du Travail constate également que Métro a outrepassé les mesures d'exception prévues dans le Code du travail en ayant recours à des briseurs de grève pour sortir de l'entrepôt de fruits et légumes des produits non-périssables à court terme.

« On avait de sérieux doutes que Metro ne pouvait honorer ses obligations sans avoir recours à des briseurs de grève. On en a aujourd'hui la confirmation. Cette attitude est décevante et révoltante. Que Metro vienne négocier à la table plutôt que de trouver tous les moyens pour enfreindre la loi », affirme le président du Syndicat des travailleur(euses) des épiciers unis Métro-Richelieu-CSN, Matthieu Lafontaine.

À propos

Le Syndicat des travailleur(euses) des épiciers unis Métro-Richelieu-CSN représente les 550 salarié-es du centre de distribution Metro Laval et du siège social de l'entreprise à Montréal ainsi que les chauffeurs de l'entrepôt Mérite 1, à Rivière-des-Prairies. Leur convention collective est échue depuis le 19 septembre 2025. Lors d'une assemblée générale tenue le 15 mars dernier, les travailleuses et les travailleurs avaient adopté à 97 % un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Après un blitz intensif de sept journées consécutives, la grève a été déclenchée le 30 mars dernier. Les négociations se poursuivent depuis.

Le syndicat est affilié à la Fédération du commerce et au Conseil central du Montréal métropolitain. Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]