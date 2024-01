MONTRÉAL, le 29 janv. 2024 /CNW/ - METRO est fière d'avoir remis une valeur de 63 millions $ en denrées alimentaires en 2023 à ses partenaires communautaires Les Banques alimentaires du Québec, Feed Ontario et Food Depot Alimentaire du Nouveau-Brunswick. Pas moins de 4 millions de kilos de nourriture ont été récupérés, soit l'équivalent de 8 millions de repas qui auront pu être consommés au lieu d'être jetés. À ces dons de nourriture s'est ajoutée une contribution financière de METRO de 7,4 millions $ à de nombreux organismes, notamment ces trois partenaires de longue date.

Le programme Récupartage, l'initiative phare de la lutte au gaspillage alimentaire de METRO, permet de donner aux banques alimentaires locales des produits invendus de qualité qui sont recueillis dans quelque 500 magasins de ses différentes enseignes telles que Metro, Super C, Food Basics et Adonis. De 2016 à 2023, ce programme qui a célébré son 10e anniversaire l'année dernière, aura permis de récupérer et de redistribuer plus de 27 millions de kilos de nourriture, soit l'équivalent de plus de 53 millions de repas.

« L'argent et les denrées remis aux organismes qui jouent un rôle clé auprès des personnes plus vulnérables permettent une aide concrète comme la distribution de paniers de provisions, de repas et de collations », mentionne Marie-Claude Bacon, vice-présidente, affaires publiques et communications. « Nous savons que les temps sont durs pour de nombreux concitoyens et concitoyennes et c'est pourquoi nous avons augmenté nos investissements communautaires de 35 % par rapport à l'année dernière. Sachant que chaque dollar reçu par une banque alimentaire peut fournir jusqu'à trois repas, nous savons que notre appui fait une réelle différence. »

2e édition de la campagne Ensemble en santé

En complément de Récupartage, la campagne annuelle de collecte de dons Ensemble en santé, qui s'est déroulée durant les mois de novembre et décembre derniers dans les magasins Metro, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson ainsi que dans les pharmacies affiliées à Jean Coutu et Brunet, au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, invitait la clientèle à faire un don à la caisse. Grâce à la générosité de cette dernière, la deuxième édition de cette campagne aura permis de remettre plus de 3,2 millions $ pour aider à lutter contre l'insécurité alimentaire. Rappelons que pour lancer cette 2e collecte multibannière, METRO avait annoncé doubler sa contribution corporative avec un don totalisant 1 050 000 $ aux banques alimentaires des trois provinces.

Pour METRO, l'investissement communautaire va au-delà de la contribution en argent de l'entreprise, de ses collègues et de sa clientèle. L'entreprise offre à ses équipes de s'impliquer concrètement dans leur communauté en prenant part à son programme de bénévolat. En 2023, ce sont 370 collègues qui ont eu l'opportunité de consacrer une demi-journée de bénévolat à des organismes de leur communauté. Leur engagement s'est illustré par près de 1 400 heures données à 15 organismes de bienfaisance au Québec et en Ontario, faisant ainsi une différence significative dans les communautés desservies par METRO.

Enfin, METRO a obtenu en 2023 la certification Entreprise généreuse de l'organisme Imagine Canada. Celle-ci est attribuée aux entreprises qui font preuve de leadership en matière d'impact social et d'engagement communautaire en utilisant au moins 1 % de leur bénéfice avant impôt pour soutenir leurs communautés.

