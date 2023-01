MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - METRO inc. est fière d'avoir remis une valeur de 50 M$ en denrées alimentaires en 2022, soit l'équivalent de 4,5 M de kilos de nourriture ou 9 M de repas aux banques alimentaires du Québec et de l'Ontario. À ceci s'ajoute une contribution financière de 5,5 M$ à différentes causes.

Récupartage est l'initiative phare de la lutte au gaspillage alimentaire de METRO qui remet aux banques alimentaires locales des produits de qualité invendus des bannières participantes du Québec et de l'Ontario. De 2016 à 2022, à travers les bannières Metro, Super C, Food Basics, Adonis et Marché Richelieu, elle a permis de récupérer et de redistribuer à partir de ses centres de distribution et de ses magasins plus de 23 M de kilogrammes de nourriture, soit l'équivalent de près de 45 M de repas.

« Nous avons à cœur de participer au mieux-être économique et social des communautés où nous sommes présentes. En 2022, en plus de notre soutien financier de 5,5 M$, nous avons amassé 6,8 M$ grâce à la participation à diverses campagnes de nos réseaux de magasins et de pharmacies, à l'engagement de nos collègues et à la générosité de la clientèle. Nous tenons à tous et toutes les remercier d'avoir contribué à amasser ces fonds essentiels pour nos partenaires communautaires », a déclaré Marie-Claude Bacon, vice-présidente, affaires publiques et communications chez METRO inc.

Inauguration de la campagne Ensemble en santé

En complément à son programme de récupération en supermarchés, METRO lançait en novembre et décembre dernier sa toute première édition de la campagne de collecte de fonds multibannière Ensemble en santé. Celle-ci a permis d'amasser 2,2 M$ additionnels pour aider à lutter contre l'insécurité alimentaire grâce à la générosité de la clientèle qui magasine chez Metro, Food Basics, Super C, Première Moisson, Adonis, Jean Coutu et Brunet. Pour l'occasion, METRO inc. a fait un don supplémentaire de 550 000 $ à trois partenaires de longue date : Les Banques alimentaires du Québec, Feed Ontario et Food Depot Alimentaire au Nouveau-Brunswick, portant le montant total de cette campagne inaugurale à 2,8 M$. Rappelons que pour chaque dollar reçu par les banques alimentaires, celles-ci peuvent fournir trois repas.

Selon le Bilan-Faim de Banques alimentaires Canada, 1,5 M de Canadiens et Canadiennes ont visité une banque alimentaire uniquement au mois de mars 2022, une augmentation de 15 % par rapport à mars 2021 et de 35 % par rapport à mars 2019.

Notons qu'également en 2022, METRO inc. a remis une somme record de 2,4 M$ à Centraide et de près de 1,7 M$ au Fonds de secours pour la crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, procurant de l'emploi à plus de 95 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

