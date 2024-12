MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - METRO publie aujourd'hui son rapport de responsabilité d'entreprise (RE), couvrant ses activités alimentaires et de pharmacie pour l'année financière 2024. L'approvisionnement responsable et la lutte contre les changements climatiques demeurent au cœur de ses priorités.

METRO a notamment divulgué pour la première fois ses résultats quant à ses cinq objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court terme basés sur la science, fixés en 2023. L'entreprise a également poursuivi son partenariat avec Sphera, anciennement SupplyShift, afin d'évaluer les pratiques de ses fournisseurs et améliorer ainsi la transparence au sein de sa chaîne d'approvisionnement. En matière d'investissement communautaire, METRO a continué le déploiement de sa stratégie et augmenté ses dons corporatifs par rapport à 2023. Enfin, l'entreprise a maintenu ses efforts pour promouvoir une culture organisationnelle diversifiée et inclusive et a progressé ainsi en regard de ses objectifs d'équité, diversité et inclusion.

« Alors que nous sommes à mi-parcours dans la mise en œuvre de notre plan de responsabilité d'entreprise 2022-2026, notre démarche en la matière, rigoureuse et ancrée dans nos pratiques d'affaires, continue de créer de la valeur à long terme pour l'entreprise et nos parties prenantes. Cette année encore, le travail de nos équipes nous a permis de progresser sur nos priorités et nous sommes en bonne voie pour atteindre la plupart de nos objectifs d'ici deux ans. », a déclaré Eric La Flèche, président et chef de la direction de METRO.



Faits saillants 2024

Approvisionnement responsable

Poursuite de son partenariat avec Sphera, anciennement SupplyShift, pour évaluer la performance de ses fournisseurs par rapport aux principes de son Code de conduite des fournisseurs pour un approvisionnement responsable : 19 % de ses fournisseurs actifs évalués, représentant 60 % de ses achats, soit deux fois plus qu'en 2023; 91 % de ces achats faits auprès de fournisseurs qui répondent aux attentes de METRO.

Publication de son premier Rapport en vertu de la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement, qui énonce les mesures prises par METRO afin de prévenir et atténuer le risque de travail forcé ou de travail des enfants dans le cadre de ses activités.

Environnement

Première divulgation de ses résultats quant à ses cinq objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court terme basés sur la science, fixés en 2023;

Amélioration notable du taux de diversion des matières résiduelles par rapport à 2023 : Magasins : 72 %, soit une augmentation de 6 % Centres de distribution : 82 %, soit une augmentation de 11 %.



Réduction du plastique à usage unique

Transition de tous les repas de son offre de prêt-à-manger Metro Go au Québec vers des contenants en aluminium : 91 tonnes de plastique remplacé par de l'aluminium;

Participation à un projet pilote inédit de partage de contenants réutilisables en Ontario .

Contribution socioéconomique

Hausse de sa contribution financière par rapport à l'année précédente, atteignant un total de 8 millions de dollars en 2024, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2023;

Plus de 8,5 millions de kilogrammes de denrées alimentaires récupérées dans ses centres de distribution et magasins participant à son programme Récupartage, soit l'équivalent de plus de 17 millions de repas redistribués dans ses communautés;

Création d'un réseau communautaire de cuisines partagées METRO : investissement de 2 millions de dollars pour la première édition.

Pour plus de détails, consultez le Rapport de responsabilité d'entreprise 2024 ou visitez metro.ca/responsabilite.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 21 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 995 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

SOURCE METRO INC.

Source et information : METRO, Relations médias, 514 643-1009 ou 1 800 463-2190, [email protected]