TORONTO, le 2 avril 2022 /CNW Telbec/ - Metro Ontario Inc. déplore la décision prise par ses employés temps plein de ces centres de distribution syndiqués représentés par UNIFOR, local 414, de rejeter la proposition de l'entreprise et de déclencher la grève malgré le fait que le comité de négociation du syndicat ait recommandé à l'unanimité l'entente à ses membres.

METRO négocie avec le syndicat depuis plusieurs semaines afin de conclure une entente juste et équitable qui répond aux besoins de nos employés et de nos clients tout en permettant à METRO de demeurer concurrentielle. L'entente prévoyait des augmentations significatives pour les employés, notamment une augmentation de 6 % en moyenne des salaires horaires au cours de la première année de l'entente et une augmentation salariale totale de 14 % sur 4 ans, ainsi que des améliorations aux régimes de retraite et d'avantages sociaux.

« Nous sommes déçus de la décision des employés de déclencher la grève mais nous restons prêts à retourner à la table. Nous avons mis en œuvre notre plan de contingence et nos magasins resteront ouverts pour servir nos clients », a déclaré Carmen Fortino, vice-président exécutif, chef de la division de l'Ontario et de la chaîne d'approvisionnement nationale, Metro Ontario Inc.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, procurant de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

