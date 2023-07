TORONTO, le 28 juill. 2023 /CNW/ - Metro Ontario Inc., une filiale de METRO Inc. (TSX: MRU), est extrêmement déçue que ses employés syndiqués de 27 magasins Metro de la région du Grand Toronto aient décidé de déclencher une grève à compter du 29 juillet, alors même que le comité de négociation du syndicat avait recommandé à l'unanimité à ses membres de ratifier l'entente.

La Compagnie a négocié avec le syndicat au cours des dernières semaines et est parvenue à un accord juste et raisonnable qui répond aux besoins de ses employés et de ses clients tout en garantissant que Metro reste compétitive. L'entente prévoyait des augmentations de salaire significatives pour les employés au cours des quatre années de l'entente, ainsi que des améliorations au niveau du régime de retraite et des avantages sociaux pour tous les employés, y compris les employés à temps partiel.

Les 27 magasins Metro seront fermés pendant la durée de la grève, mais les pharmacies resteront ouvertes et continueront à prendre en charge les patients des établissements touchés.

Nous nous excusons auprès de nos clients pour les inconvénients qu'ils pourraient subir dans ces circonstances et nous les invitons à visiter l'un de nos autres magasins Metro ou Food Basics de la région du Grand Toronto. Pour connaître les adresses de nos magasins, visitez metro.ca et foodbasics.ca.

À propos de METRO Inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 19 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 95 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 975 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et de 645 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

SOURCE Metro Ontario Inc.

Renseignements: METRO, Relations médias, 1 800 463-2190, [email protected]