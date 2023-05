Metro Metro 2023 : une troisième édition réussie sur un site prometteur

MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - La troisième édition de Metro Metro, qui s'est tenue au pied du mât du Stade dans un nouveau secteur du Parc olympique, s'est avérée un franc succès. Plusieurs dizaines de milliers de festivaliers ont afflué dans l'est de métropole, les 19, 20 et 21 mai, pour assister à l'un des plus grands festivals de musique urbaine au Canada.

Les festival Metro Metro, sur le nouveau site du Parc olympique (Groupe CNW/Parc olympique)

Metro Metro a encore une fois ouvert la saison des festivals à Montréal en offrant une programmation de musique urbaine unique dans la métropole. Les spectateurs ont pu apprécier autant les artistes de la scène locale, tels que Dawamafia, Mikezup, Gros Big et les rappeuses Naomi et Sarahmée, que les gros noms internationaux, dont Cordae, The Kid Laroi, Ski Mask, Lil Tjay et Metro Booming, lesquels ont offert des performances hors normes.

Du côté des têtes d'affiche, le rappeur Jack Harlow a donné une prestation époustouflante sous la pluie samedi soir, tandis que Lill Baby, originaire d'Atlanta et de retour pour une deuxième année, a livré la marchandise pour clôturer cette fin de semaine de rap au Parc olympique.

« Le nouveau site du Parc olympique est taillé sur mesure pour les festivals musicaux », affirme Jonathan Marchitello, vice-président du Groupe Midway. « Les festivaliers ont pu bénéficier d'un emplacement plus spacieux, qui offrait un meilleur son et une circulation plus fluide, sans oublier une vue imprenable sur la Tour du Stade olympique en arrière-plan. Ils semblent avoir apprécié ce nouveau site qui offrait également une zone gazonnée. Nous avons très hâte de remettre ça pour Fuego Fuego », poursuit-il.

Pour Sonia Provençal, directrice du développement commercial et de la programmation au Parc olympique, « ce nouveau secteur du Parc olympique est rempli d'opportunités. Bien qu'il s'agisse d'une première à cet endroit, la suite s'avère prometteuse! », relate-t-elle.

Rappelons que le festival attire plus de 30 % d'amateurs et amatrices de musique urbaine venus de l'extérieur du Québec, qui se sont joints aux Montréalais et Montréalaises pour enfin retrouver le plaisir d'assister au premier festival majeur de l'été.

À propos du festival Metro Metro

Le festival Metro Metro a été fondé en 2019 par le groupe Midway, dans le but de créer le premier et plus important événement célébrant la musique hip hop et ses artistes au pays. Chaque édition a été marqué par la venue d'artistes internationaux, tels que Cardi B., Snoop Dog, Future, Sean Paul et Drake pour ne nommer que ceux-ci. Tenu au Parc olympique de Montréal, Metro Metro attire des dizaines de milliers de festivaliers à chaque édition. www.metrometro.ca

À propos du Parc olympique

Créée le 1er novembre 2020, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO), « Parc olympique », remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). La SDMVPO a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration. Quarante-sept ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable se déclinant sous quatre principaus aspects : historique, emblématique, architectural et urbain.

SOURCE Parc olympique

Renseignements: Pour plus d'informations sur le Festival Metro Metro : Marie-Annick Boisvert, 514 232-7640, [email protected]; Pour plus d'informations sur le Parc olympique: Cédric Essiminy, 514 209-8176, [email protected]