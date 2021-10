Metro Loop, une entreprise de Xplornet, offre une connexion par fibre optique à plus de 6,500 foyers dans le comté de Haldimand

MARKHAM, ON, le 7 oct. 2021 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur Internet spécialisé en régions rurales au Canada, annonce aujourd'hui que l'expansion du réseau fibre optique jusqu'au domicile de Metro Loop se poursuit à Haldimand avec un service Internet gigabit maintenant offert à plus de 6 500 foyers, entreprises, écoles et résidences secondaires saisonnières.

Lancé en avril 2021, le projet d'expansion de la fibre optique à domicile de Metro Loop déploiera plus de 600 kilomètres de câble à fibre optique et fournira un service à large bande de nouvelle génération à plus de 19 000 foyers et entreprises dans le comté de Haldimand au cours des deux prochaines années.

« Xplornet a fait d'importants investissements financiers privés pour étendre son réseau de fibre optique dans les régions rurales de l'Ontario et nous sommes ravis d'offrir maintenant un service de fibre optique jusqu'à la maison, avec des forfaits à large bande avec des vitesses allant jusqu'à 1 gigabit par seconde, à plus de 6 500 résidents et entreprises à Haldimand », a déclaré Allison Lenehan, chef de la direction et présidente de Xplornet Communications Inc.

« C'est une excellente nouvelle pour les résidents de mon comté. Un domaine qui est souvent oublié lorsque nous parlons d'Internet haute vitesse est l'Ontario rural. L'agriculture évolue et les agriculteurs s'adaptent à la technologie pour être compétitifs. Alors que l'agriculture devient de plus en plus un travail à forte intensité de terre et de main-d'œuvre, la technologie doit être beaucoup plus précise. Les agriculteurs ne peuvent pas demeurer compétitifs lorsqu'ils ne peuvent pas faire des affaires en ligne », a déclaré Toby Barrett, député provincial de Haldimand - Norfolk. « L'agriculture moderne nécessite une connectivité pour une variété de tâches, la vérification de la météo et des marchés. La large bande abordable est essentielle dans l'ensemble des régions rurales de l'Ontario pour accéder au commerce électronique, conclure des ententes, traiter des paiements, partager de l'information et communiquer avec les clients et les marchés. »

Cette expansion majeure de la fibre fait suite aux récentes annonces de projets de fibre optique jusqu'au domicile de Xplornet dans les comtés de Grey, Bruce et Brant, ainsi qu'aux projets de fibre optique et d'accès sans fil fixe 5G en cours dans l'est de l'Ontario, dans les provinces atlantiques et au Québec. Tous ces projets s'inscrivent dans la mission principale de l'entreprise d'offrir des services Internet rapides, fiables et abordables aux Canadiens demeurant en régions rurales. Au cours des cinq prochaines années, Xplornet investira 500 millions de dollars pour déployer son réseau de fibre optique et d'accès sans fil fixe 5G à la fine pointe de la technologie.

À propos de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs d'accès Internet spécialisé dans les régions rurales au pays. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions fixes et mobiles à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. À l'heure actuelle, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de son réseau hybride unique qui relie les Canadiens à ce qui leur tient à cœur.

SOURCE Xplornet Communications inc.

Renseignements: Xplornet Communications inc., Johanne Sénécal, Vice-présidente, relations gouvernementales et affaires publiques, [email protected]

Liens connexes

https://www.xplornet.com