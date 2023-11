MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - À la suite de son engagement pris en octobre 2022 d'évaluer rigoureusement la faisabilité et les coûts de l'atteinte des cibles net zéro de la Science Based Targets initiative (SBTi), METRO (METRO) (TSX: MRU) a revu et ajusté la portée de son objectif actuel en s'engageant à fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à court terme pour l'ensemble de l'entreprise, en s'appuyant sur la norme SBTi.

Les nouveaux objectifs de METRO à court terme basés sur la science, qui doivent encore être approuvés par la SBTi, sont alignés avec le niveau de décarbonation requis pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5°C par rapport aux températures préindustrielles. Nos objectifs, ayant pour année de référence 2023, consisteront à :

Réduire de 42 %, en valeur absolue, les émissions de GES de portée 1 et de portée 2 d'ici 2030;

Avoir 45 % de nos fournisseurs (en termes de dépenses) qui ont des objectifs basés sur la science d'ici 2028;

Réduire de 25 %, en valeur absolue, les émissions de GES de portée 3 provenant de l'achat de biens et services d'ici 2030;

Réduire de 25 %, en valeur absolue, les émissions de GES de portée 3 provenant du transport et de la distribution en aval d'ici 2030; et

Réduire de 30 % nos émissions de GES de portée 3 FLAG d'ici 2030.

Notre plan définit six priorités en matière de réduction des émissions : utiliser des réfrigérants naturels; investir dans les énergies renouvelables; électrifier une partie de notre flotte de véhicules et améliorer son rendement énergétique; inciter nos principaux fournisseurs à réduire leurs émissions; installer des chargeurs de véhicules électriques pour notre clientèle; et réduire le gaspillage alimentaire dans notre chaîne de valeur. Nous continuerons à revoir nos priorités et nos objectifs en fonction de l'évolution des technologies et à évaluer la faisabilité d'un objectif zéro émission nette.

METRO devient ainsi l'une des premières entreprises canadiennes à s'engager à établir des objectifs de réduction de ses émissions de GES provenant « des forêts, des terres et de l'agriculture » (FLAG). Avec ce nouvel engagement, nous nous attaquons non seulement aux émissions liées à l'énergie et à l'industrie, mais également à nos émissions de portée 3 FLAG de notre chaîne d'approvisionnement.

« S'engager à fixer des objectifs basés sur la science à court terme et liés au FLAG, tout en continuant à évaluer un objectif zéro émission nette dans notre plan de décarbonation, est la meilleure voie à suivre pour notre entreprise dans la lutte contre les changements climatiques. Nous nous fixons des objectifs ambitieux, basés sur la science, mais que nous croyons réalistes. De plus, nous démontrons notre engagement à revoir régulièrement nos objectifs et nos priorités en fonction de l'évolution des technologies », a déclaré Eric La Flèche, président et chef de la direction.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 19 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 95 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 975 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et de 645 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

